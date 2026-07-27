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Popüler Oyun Meccha Chameleon, Çok Büyük Siber Saldırıya Uğradı: İşte Detaylar!

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Popüler oyun Meccha Chameleon, siber saldırıya uğradı. Steam Workshop haritaları etkilendi. Aynı zamanda Discord sunucusu ele geçirildi.

Popüler Oyun Meccha Chameleon, Çok Büyük Siber Saldırıya Uğradı: İşte Detaylar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyasının son dönemdeki popüler yapımlarından Meccha Chameleon, ciddi bir siber güvenlik krizinin merkezinde kaldı. Medium platformunda Feint takma adlı bir kullanıcının paylaştığı analize göre Steam Workshop üzerinden indirilen bazı özel haritalar aracılığıyla oyuncuların bilgisayarlarına zararlı yazılım sızdırıldığı tespit edildi.

Kullanıcıların aktardığı bilgilere göre, Steam arka planda harita dosyasını indirirken komut istemi pencereleri anlık olarak ekrana gelip kayboldu. İncelemelerde, Steam'in güvenlik denetiminden geçmiş olmasına rağmen “Laser Tag Neon” isimli haritanın zararlı yazılım barındırdığı anlaşıldı.

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Popüler Oyun Meccha Chameleon, Çok Büyük Siber Saldırıya Uğradı: İşte Detaylar!
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Güvenlik güncellemesi yayımlandı, Discord ele geçirildi

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Sürecin devamında söz konusu haritanın kaldırıldığı ancak yerine “Chroma Grid Arena” adıyla benzer bir zararlı içerikli haritanın yüklendiği belirlendi. Açığın ortaya çıkmasının ardından geliştirici stüdyo hızlıca harekete geçti. Geliştiriciler, yaptığı açıklamada güvenlik ihlalinin giderildiğini doğruladı. Yayınlanan 3.1.0 güncellemesi ile özel haritalardaki açığın kapatıldığı belirtilirken, oyuncuların oyunu güncellemeleri durumunda herhangi bir güvenlik riski kalmadığı ifade edildi. Ayrıca hem güncelleme öncesinde hem de sonrasında etkilenen haritalardaki zararlı yazılımların pasif hale getirildiği açıklandı.

Siber güvenlik krizi yalnızca zararlı haritalarla sınırlı kalmadı. Yaklaşık 100.000 üyesi bulunan resmi Meccha Chameleon Discord sunucusu da korsanların hedefi oldu. Geliştirici ekip, Steam Topluluk sayfasında yayınladığı duyuruda Discord Destek ekibiyle iletişime geçtiklerini, sunucunun geri alınamaması durumunda yeni bir sunucu açacaklarını duyurdu.

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Bir geliştirici tarafından X üzerinde yapılan açıklamaya göre, güvenlik açıklarını kapatmaya çalışan bir sistem mühendisinin yedek bilgisayarına zararlı yazılım bulaştı. Korsanlar, mühendisin Discord hesabındaki iki faktörlü kimlik doğrulamasını bypass ederek sunucu yetkilerini değiştirdi ve tüm moderasyon ekibini sunucudan yasakladı.

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