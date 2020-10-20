Bir YouTuber, Surface Duo'da Eş Zamanlı Olarak PUBG Oynadı

Bir YouTuber, Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinin de yeterince güçlü olduğunu göstermek için ilginç bir test gerçekleştirdi. YouTuber, Microsoft Surface Duo'da eş zamanlı olarak PUBG Mobile oynadı.

Katlanabilir ve çift ekranlı akıllı telefonlar geçtiğimiz sene hayatlarımıza girmeye başladı ve bu kervana katılan şirketlerin sayısı yavaş yavaş da olsa giderek artıyor. Katlanabilir akıllı telefon tarafında Samsung ve Huawei öne çıkarken çift ekranlı akıllı telefon tarafında Surface Duo ile Microsoft'u ve G8X ile LG'yi görüyoruz.

Bu cihazlar gerek donanımları gerekse tasarımlarıyla şirketlerin amiral gemisi kategorisinde yer alıyor ve etiket fiyatları da buna göre belirleniyor. Ancak tam bu noktada Microsoft Surface Duo'ya yöneltilen bir eleştiri vardı: Snapdragon 855 işlemci kullanması. İnsanlar, Microsoft'un geçen senenin amiral gemisi işlemcisini kullanmasını eleştirmişti. Bir YouTuber da bu eleştirilere yönelik bir video çekti.

Microsoft Surface Duo'da eş zamanlı olarak PUBG oynamak

Özellikle şirketler tarafından her sene çıkarılan amiral gemisi klasmanındaki akıllı telefonlarda ilk dikkat edilen donanımlardan bir tanesi işlemci oluyor. Özellikle bu cihazların fiyatı göz önüne alındığında kullanıcılar, en yeni işlemcinin kullanılmasını istiyor. Peki, amiral gemisi işlemcilerin bir önceki nesliyle arasında çok büyük farklar oluyor mu?

ScarifyLiteral kanalından Shane Craig, insanların Surface Duo için yönelttiği Snapdragon 855 yerine Snapdragon 865 kullanması yönündeki eleştirilerine oldukça ilginç bir testle yanıt verdi. Snapdragon 855'in de gayet yeterli bir performans sergileyebileceğini göstermek için Craig, çift ekranlı Surface Duo'da eş zamanlı olarak PUBG Mobile oynadı.

Tek bir cihaz üzerinden birden fazla çevrimiçi hesap kullanılabilmesini sağlayan bir uygulama kullanan Shane Craig, Surface Duo'nun iki ekranında iki farklı PUBG Mobile oyununu açtı ve oyunları eş zamanlı olarak oynadı. Sonuç ise Craig'i destekler nitelikteydi. Snapdragon 855 işlemcili Surface Duo'da eş zamanlı olarak oynanan PUBG Mobile'da herhangi bir donma ya da kasma yaşanmadı.