Geçtiğimiz gün Twitter'da yeniden gündeme gelen ve Celal Şengör'ün bir kadın öğrencisiyle ilgili 'kıçına bir tokat attım' diyerek anlattığı 'anısına' Şahan Gökbakar'dan tepki geldi. Gökbakar, Instagram'da yaptığı paylaşımda 'Bu tavır asla babacan değildir' ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma yaratan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyenlik yapan Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz gün Twitter'da yeniden gündeme gelen bir video ile büyük tepki topladı.

Bir öğrencisi ile yaşadığı bir 'anıyı' anlatan Şengör'ün yüzünde bir gülümsemeyle "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullanarak anlattığı bu anı, videoyu izleyenleri de dehşete düşürdü. Videonun Twitter'da gündem olmasının ardından, Şengör'e tepki yağdı.

Şahan Gökbakar'dan açıklama geldi:

Ancak tabii ki Şengör'ün videoda anlattığı olayın taciz olmadığını, babacan bir hareket olduğunu, 'normal olduğunu' düşünenler de vardı. Yetişkin bir kadının eteğini kaldırıp 'kıçına şaplak atmanın' normal görülmesine mi yoksa gülerek anlatılmasına mı şaşırsak bilemediğimiz bu olaya bir tepki de Şahan Gökbakar'dan geldi.

''Bu tavır asla babacan değildir'':

"Beğendiğim ve takip ettiğim bir bilim insanı olan Celal Şengör, her ne kadar, kendine göre masumane ve babacan bir tavırla, öğrencisi genç bir kadının eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığını ve ardından da 'babası bunu yapmadığı için kendisinin yaptığını', gülerek anlatsa da...

Günümüz dünyasında bunu hangi medeni ülkede yaparsanız yapın, hakkınızda cinsel taciz soruşturması başlar.

Bir kız çocuğu babası olarak, bu açıklaması ve pişkinliği karşısında akıl almaz bir hayrete düştüm.

Dünyanın en önde gelen profesörlerinden de olsa, insan insandır, hata yapar! İnşallah Celal Şengör hoca da o genç hanımdan, babasından ve tüm ailesinden özür diler...

Bu tavır asla BABACAN değildir!

Babalar hiçbir koşulda kız çocuklarının eteğini kaldırıp onlara şaplak atamaz!

GERÇEK BABALAR ÇOCUKLARINI DÖVEMEZ!"