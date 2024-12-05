Bazen bir elektrik direğinin yanından geçerken duyduğumuz cızırtı, bizi ürkütmeye yetiyor. Özellikle yüksek gerilim hatlarında çok fazla duyulan bu sesin kaynağı sizce ne olabilir?

Evet, sebebi elektrik. Ancak bu seslerde ürkeceğimiz kadar “anormal” bir durum yok.

Yani, yanından geçerken elektrik çarpacak korkusu taşımanıza gerek yok. Sebebi içinse sizi aşağı doğru alalım.

Yüksek voltajlı akımların geçtiği elektrik hatları, çeşitli durumlara neden oluyor.

Bu olaylardan birisi de güçlü elektrik alanların etkisiyle havadaki moleküllerin iyonlaşması. Elektrik akımı, yüksek voltajlara ulaştığında elektrik alanı, havadaki nötr molekülleri etkilemeye başlıyor. Bu etkileşim, moleküllerin elektronlarını serbest bırakmasına ve bu şekilde iyonlaşmasına sebep oluyor.

İyonlaşma sonucu ortaya çıkan serbest elektronlar, havadaki diğer moleküllerle çarpışarak daha fazla iyon ve serbest elektron üretiyor. Bu süreç de, havada elektriksel iletkenlik oluşmasına ve hava moleküllerinin elektrik iletme kapasitesine sahip olmayan bir ortam hâline gelmesine neden oluyor.

İşte bu iyonlaşma sürecinde duyduğumuz yüksek frekanslı sesler ortaya çıkıyor.

Elektrik alanının etkisiyle hızla hareket eden serbest elektronlar, hava molekülleriyle çarpışarak ısınmalarına ve aniden genleşmelerine yol açıyor. Bu ani genleşme, ses dalgalarını oluşturuyor. İşte bunlar, bizim o duyduğumuz cızırtıların ta kendisi!

Bu sesleri her zaman duymamız mümkün değil. Hava koşullarına bağlı olduğu için değişkenlik gösterse de nem oranının yüksek olduğu, yağmurlu havalarda bu sesleri duymamız daha olası. Çünkü nemli hava, elektrik akımının daha kolay iletilmesine olanak tanıdığı gibi daha yoğun elektriksel deşarjların oluşmasına yol açıyor.

Bu deşarjların daha fazla ısı üretmesi demek, daha güçlü ses dalgaları demek.

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