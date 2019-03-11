Yurt Dışından Alınan Ucuz Ürünler İçin Vergilendirme Başladı

Bakan Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı gibi yurt dışından ithal edilen ucuz ürünlerin vergilendirilmesine resmen başlanıldı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yurt dışından zarfla gelen ve gümrüğe takılmayan ‘mektupların’ da vergilendirileceğini duyurmuştu. Alibaba ve Aliexpress gibi ‘küçük’ ürünleri uygun fiyatlı olarak yurt dışından getirten vatandaşlar, ürünlerini teslim aldıklarında bir ‘sürpriz’ ile karşılaştılar.

Bakan Albayrak’ın da aktardığı üzere fiyatı 22 euronun altında olan ve gümrüğe takılmayan, ağırlığı 2 kilogramın altındaki ürünlerden; 4.50 TL gümrük sunum ücreti ve 0.70 TL damga vergisi alınıyor. Böylece yurt dışından alınan ‘uygun fiyatlı’ ürünler için toplam 5.20 TL vergi ödemiş oluyoruz.

Albayrak, mektup olarak gönderilen ürünlerin vergilendirilme gerekçesini şu şekilde açıklamıştı; “Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor.

0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler.

Vergi nerede? Yok. Ee aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok. Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki bu durumları da göz önünde bulunduracak bir şekilde bu yıl içerisinde çok güçlü refleksler vereceğiz.”