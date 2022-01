Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek dizinin ismi açıklandı. Amazon Prime, dizinin adını kitapta ve Yüzük Kardeşliği filminin başında da geçen, güç yüzüklerinin yaratılışını anlatan sözlerin olduğu kısa bir video ile duyurdu.

Edebiyat tarihinin en geniş çaplı, en detaylı yazılmış eserlerinden birisi olan ve bu başarısını bol ödüllü 3 filmlik bir seriyle beyaz perdeye de taşıyan J.R.R Tolkien’in ölümsüz fantastik eseri Yüzüklerin Efendisi serisiyle aynı evrende geçen bir dizinin yapım aşamasında olduğunu duymayanınız kalmamıştır artık diye düşünüyoruz.

1 milyar dolarlık dev bütçesiyle Amazon Prime’da yayımlanacak olan, Orta Dünya’da geçecek yeni bir hikayeyi konu alacak dizinin çoğu detayı, dizinin isminin ne olacağı da dahil olmak üzere sırrını korumaktaydı. Ancak Amazon Prime, bugün paylaştığı kısa bir video ile heyecanla beklenen dizinin adının ne olacağını açıkladı.

Dizi, "Lord of the Rings: The Rings of Power" ismiyle yayımlanacak

İkinci Çağ’da geçeceği bilinen dizinin adının "The Lord of the Rings: The Rings of Power" (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) olacağı açıklandı. Dizinin yüzüklerin dövülmesi, Sauron’un yükselişi, Númenor'un destansı hikayesi ve elfler ile insanlar arasındaki son ittifak üzerine olacağını kaydeden yapımcılar JD Payne ve Patrick McKay, “Şimdiye kadar izleyiciler ekranda yalnızca Tek Yüzük'ün hikayesini gördüler - ama ondan önce dahası vardı... ve hepsinin destansı hikayesini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmlerde izlediğimiz Üçüncü Çağ’da geçen hikayenin binlerce yıl öncesine odaklanacak olan dizide, ilk kez karşılaşacağımız Orta Dünya karakterlerinin dışında, başka oyuncular tarafından canlandırılacak olsalar da tanıdık olan bazı karakterler de olacak.

Kadrosunda pek çok başarılı ismi bulunduran The Lord of the Rings: The Rings of Power, 2 Eylül 2022’de Orta Dünya severleriyle buluşacak.

İşte dizinin ismiyle birlikte paylaşılan video