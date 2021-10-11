Amazon Prime, bundan yaklaşık 2 yıl önce LOTR hayranlarını sevindirecek bir haber yayınlayarak platformda Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisine yer vereceklerini açıklamıştı. Dizi ile ilgili hazırlıklar tam gaz devam ederken dizinin oyuncularından Sir Lenny Henry, dizide beyaz olmayan hobbitlerin de yer alacağını açıkladı.

2 Eylül 2022 yılında Amazon Prime'da yayınlanacak Lord of the Rings dizisi hakkında yeni gelişmeler paylaşılmaya devam ediliyor. Bu zamana kadar Galadriel'in gençliğini Morfydd Clark'ın canlandıracağı ve oyuncu kadrosunda Roberto Aramayo, Lenny Henry ve Owain Arthur gibi isimlerin yer alacağı söylenen diziden hobbitler hakkında yeni bir açıklama geldi.

Daha önce Harry Potter ve The Witcher gibi yapımlarla karşımızı çıkan Sir Lenny Henry, dizide Harfoot kabilesine ait bir hobbiti canlandıracağını dile getirerek LoTR'da sadece beyaz hobbitlerin olmayacağını duyurmuş oldu.

Henry, Orta Dünya Evreni'nde en yaygın görülen Harfoot Kabilesinden bir hobbiti canlandıracak

Önümüzdeki yıl yayınlanacak yeni dizinin bugüne kadarki en maliyetli dizilerden biri olması bekleniyor. Hatta açıklanan bilgilere göre dizinin ilk sezonunun şu ana kadarki maliyeti 650 milyon Yeni Zelanda doları (4 milyar 50 milyon TL). Dizinin yayın haklarını 2017 yılında 250 milyon dolar karşılığında satın alan Amazon, LoTR'un en az 5 sezona sahip olacağına dair taahhüt etmişti.

Dizi ile ilgili gelişmeler devam ederken LoTR'da sadece beyaz hobbitlerin yer almayacağı şaşkınlık yarattı zira seriyi izleyenlerin de bileceği üzere filmlerde bugüne kadar siyahi bir hobbit ortaya çıkmamıştı. Dizide Harfoot kabilesine ait bir hobbiti canlandıracağını belirten Sir Lenny Henry, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Ben siyah bir Hobbit'im. Bu harika. Kitapların sağladığı özgürlük çarpıcı."