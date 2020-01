Amazon, The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu nihayet açıkladı. Bizleri yeniden Orta Dünya’ya götürecek olan fantastik seri, önümüzdeki ay Yeni Zelanda’da prodüksiyona girecek.

Televizyon Eleştirmenleri Derneği’nin (Television Critics Association - TCA) Los Angeles, Kaliforniya’da düzenlediği etkinliğe katılan Amazon, 1 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığı Yüzüklerin Efendisi dizisiyle ilgili merak edilen ayrıntıları paylaştı. İlk sezonu 20 bölümden oluşması beklenen dizinin şubat ayında prodüksiyona gireceğini ifade eden şirket, büyük bir spekülasyona neden olan oyuncu kadrosunu da ilk kez resmi ağızdan açıkladı. Amazon tarafından ilan edilen oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers ve Daniel Weyman. Robert Aramayo, Game of Thrones dizisinde Ned Stark’ın gençliğini canlandırmıştı TCA’daki panelde duyuruyu yapan Amazon Studios Başkanı Jennifer Salke, oyuncuların hangi karakterlerde oynayacağını veya dizinin ne zaman başlayacağını paylaşmadı. Yakın zaman önce ortaya çıkan bazı raporlarda, Game of Thrones’ta Ned Stark’ın gençliğine hayat veren Robert Aramayo’nun, Beldor adında genç bir karaktere hayat vereceği iddia edilmişti. 27 yaşındaki İngiliz aktör, beklenmedik bir şekilde projeden ayrılan Will Poulter'ın yerini almıştı. Morfydd Clark, Galadriel’in gençliğine hayat verecek Prodüksiyonuna önümüzdeki ay Yeni Zelanda’da başlanacağı açıklanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, JD Payne ve Patrick McKay tarafından geliştiriliyor. Yazar kadrosunda Gennifer Hutchison (Breaking Bad) ve Bryan Cogman’ın (Game of Thrones) da olduğu serinin ilk bölümünü Jurassic World: Fallen Kingdom filminin yönetmeni Juan Antonio Bayona yönetecek. İLGİLİ HABER Yüzüklerin Efendisi Dizisinde Galadriel'in Gençliğini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yüzüklerin Efendisi dizisi, Tek Yüzük’ün yaratılışı, Sauron’un yükselişi ve ilk yenilgisinin dahil olduğu 3441 yıllık bir dönemde geçecek. Amazon Studios tarafından Warner Bros. Entertainment'ın bir bölümü olan Tolkien Estate and Trust, HarperCollins ve New Line Cinema ile iş birliği içinde üretilen fantastik serinin 2021 yılı içinde yayınlanması bekleniyor.

Kaynak : https://www.ign.com/articles/amazons-lord-of-the-rings-official-casting-revealed

 6 4 4 2 1