Apple, USB-C zorunluluğu nedeniyle iPhone 14 ve SE'nin satışını Avrupa'da yıl sonunda durduracağını açıkladı.

Apple, USB-C evrensel şarj konektörü zorunluluğunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, yıl sonunda Avrupa'da iPhone SE ve iPhone 14 serisinin satışını durduracağını açıkladı.

Şu anda Apple'ın doğrudan satışını yaptığı en eski modeller arasında üçüncü nesil iPhone SE, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus bulunuyor. Bu cihazlar Lightning portu kullandıkları için, Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin politikasına uymuyor. Apple, bu modellerin USB-C portuna sahip yeni versiyonlarını üretmek yerine, satışlarını planlanandan daha erken bir tarihte durdurma kararı aldı.

Lightning portu dönemi tamamen sona ermiş olacak

iPhone 14 ve 14 Plus, Apple’ın normalde iPhone 17’nin gelecek sonbaharda piyasaya sürülmesinin ardından Avrupa Birliği’nde satıştan kaldırılması beklenen modellerdi. Bu nedenle, şirket yaklaşık bir yıllık satış kaybı yaşayacak. Ancak, 2025 baharında piyasaya sürülecek olan dördüncü nesil iPhone SE, USB-C portu ile donatılacağı için bu kaybın telafi edilebileceği de öngörülüyor.

Yeni iPhone SE'nin, kenardan kenara ekran, gelişmiş kamera ve USB-C şarj özellikleriyle iPhone 14 tasarımına benzemesi bekleniyor. Avrupa Birliği dışında, Apple’ın yeni iPhone SE modelini piyasaya sürene kadar mevcut iPhone SE'yi ve iPhone 14 serisini 2025 sonuna kadar satmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu geçişin ardından Apple’ın cihazlarında kullanılan Lightning portu dönemi tamamen sona ermiş olacak.