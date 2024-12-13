Ülkemizin internetle yeni yeni tanıştığı dönemler, 2000’lerin başında resmi olarak p2p bir servis olmasına rağmen hayatımıza MP3 indirme programı olarak girmişti LimeWire…

Kullanmayanı kullanandan az olan bu programda dilediğimiz gibi şarkı indirebiliyorduk.

Tabii güvenlik açıklarının da olduğu LimeWire, bilgisayarlarımıza az virüs sokmamıştı… Peki bu meşhur programa sonra ne oldu?

2000’lerin başında dijital müzik ve dosya paylaşımı devrim yaratırken LimeWire, dikkatleri üzerine çekmişti.

Milyonlarca kullanıcı müzik, video, yazılım ve diğer medya dosyalarını LimeWire ile paylaşıyordu. Peer-to-Peer (P2P) sisteminin gücünü kullanarak internetin evriminde önemli bir rol oynayan program, bir zaman sonra âdeta buhar olup uçtu. Tabii bunun için önce hayatımıza nasıl girdiğini kısaca bir hatırlasak iyi olacak.

LimeWire, 2000’de yazılım geliştiricisi Mark Gorton tarafından kurulmuştu. Gorton’un amacı, dosya paylaşımını daha hızlı ve kullanıcı dostu hâline getirmekti. Programın kullanımı çok basitti, kullanıcılar sadece bir dosya arıyor, buluyor ve birkaç tıklama ile indirebiliyordu.

Temeli de Gnutella adında, merkezi olmayan bir P2P protokolüne dayanıyordu. Bu da LimeWire’ın merkezi bir sunucuya ihtiyaç duymadan dosya paylaşımını sağlıyordu.

LimeWire, çok geniş bir kitleye hitap ediyordu.

O dönemler hatırlarsanız herkesin bilgisayarında bu program yüklüydü. Müzik, film ve yazılım gibi içerikleri indirebilmek, herkes için o dönemde çok cazipti. Tabii müzik sektörünün de gelişmesi, artık taşınabilir müzik dinlemenin de patlamasıyla LimeWire’ın popülerleşmesi hız kazandı. 2005’te programın 1.7 milyon kullanıcısı vardı ki bu, çok ciddi bir sayıydı.

Tabii bu popülerliğin de bir sonucu vardı. Platformun en büyük eksikliklerinden biri, içerik kontrolüydü. Neredeyse hiç olmaması, kullanıcıların dosyaları karıştırmasına, bilgisayara virüs bulaştırmalarına sebep oluyordu. Üstelik birçok dosya korsan içerik barındırıyordu.

LimeWire’ın asıl sorunu, illegal müzik indirilmesiydi.

2006’da, Amerika’nın müzik endüstrisinin baş aktörlerinden Record Industry Association of America (RIAA), LimeWire’a bu yüzden dava açtı. Şirket, kullanıcıların korsan müzik indirdiğini ve bunun da telif haklarını ihlal ettiğini söylemişti. Mark Gorton ise çözüm olarak müzik şirketlerine bir teklifte bulunmuştu: Şarkıları LimeWire üzerinden satmak.

Bu teklif ters tepince program hızlı bir çöküşe geçti. Davaları süren LimeWire, 2010’da faaliyetlerine mahkeme kararıyla son verildi. 100 milyon dolar ceza sonucunda LimeWire, faaliyetlerini durdurdu.

2021’de NFT projelerine odaklanarak geri dönen LimeWire, şu an dijital sanatçılara pazaryeri olarak hizmet veriyor.

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