Zenginler İçin Dünyanın En Pahalı Şehirleri Açıklandı

Julius Baer tarafından yayınlanan "2021 Küresel Zenginlik ve Hayat Tarzı" raporu, zenginler için dünyanın en pahalı şehirlerini ortaya koydu. Listede ilk beşi çeken dört şehir Asya kıtasında yer alıyor.

Yaşadığımız şehir, ufak ya da büyük bir farkla aynı ülke içindeki diğer şehirlere göre daha pahalı ya da daha ucuz olabiliyor. Dünya çapındaki şehirler birbirleriyle karşılaştırıldığındaysa ortaya muazzam bir fark çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Julius Baer tarafından yayınlanan “2021 Küresel Zenginlik ve Hayat Tarzı” raporu da günümüzde ne kadar paranız olursa olsun zenginliğinizi en fazla hissedemeyeceğiniz şehirleri sıraladı.

Geçtiğimiz yıllarda yüksek ve ultra yüksek varlığa sahip bireyler için en maliyetli şehirlere ev sahipliği yapan Asya kıtası, bu yıl da aynı şekilde listeyi domine etti. Yüksek gelire sahip bireyler için en pahalı şehirler listesinde ilk beş şehirden dördü Asya kıtasında yer aldı. Listenin zirvesinde yer alan şehirdeyse değişiklik görüldü.

Zenginler için dünyanın en pahalı kentleri:

Geçtiğimiz yıl listenin zirvesinde yer alan Hong Kong, bu yıl üçüncü sıraya düştü. Zengin için en pahalı şehirse Çin’in Şangay kenti oldu. Şangay’ı takip eden isimler sırasıyla Japonya’nın başkenti Tokyo, Çin’deki özel yönetim bölgesi Hong Kong, Avrupa’daki şehir devleti Monako, Tayvan’ın başkenti Taipei ve İsviçre’nin en büyük kenti Zürih şeklindeydi.

Şehirlerin sıralamasının yanı sıra bu şehirlerde ön planda tutulan lüks eşyalarda da değişiklik görüldü. Koronavirüs etkisiyle insanların evlerine kapandığı dönemde kişisel teknolojiler ve koşu bantlarına olan ilgi büyük oranda arttı. Öte yandan kadın ayakkabıları %11,7, otel süitleri %9,3, şarap %5,3’lik değer düşüşü; business sınıfı uçuşlar %11,4, viski %9,9 ve saatler %6,6’lık değer artışı kaydetti.

Rapor, geleceğe dair de bazı yorumlar içerdi. Yayınlanan rapora göre Asya kıtası, dünyanın en pahalı bölgesi olarak önümüzdeki yıllarda da unvanını koruyacak. Öte yandan aynı kıtadaki Hindistan, günümüzde aynı kıtalardaki ülkelerin aksine daha makul fiyatlara sahip olarak görülüyor olsa da gelecekte bu durum değişecek ve Hindistan daha pahalı bir yer olacak.