Brand Finance, her yıl yayınladığı “Apperal 50” listesini bugün yayınladı. En değerli 50 giyim markasının sıralandığı listede zirvede yine Nike yer aldı. Giyim sektörünün koronavirüs nedeniyle aldığı zararsa bariz bir şekilde görüldü.

Bir yılı aşkın süredir koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın evine kapandığı dönemde neredeyse her sektörde büyük zararlar yaşandı. Fakat bu durum, bazı sektörlerin içinde yer alan şirketlerin büyümelerine engel olmadı. Dünyanın önde gelen marka değerleme danışmanlığı şirketi Brand Finance, son yayınladığı listeyle bu duruma bir kanıt sundu.

Brand Finance, giyim sektörüne odaklanan ve en değerli 50 şirketi sıralayan “Apparel 50” listesini bugün yayınladı. Listenin zirvesinde yer alan isim, son altı yılda zirveyi kimseye kaptırmayan Nike oldu. Böylece Nike, 30,443 milyar dolarlık değeriyle yedinci kez üst üste “en değerli giyim markası” unvanını kazanmayı başardı. Nike’ın geçtiğimiz yılki değeriyse 34,792 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Sektör genel anlamda kaybetti:

Nike’ı ikinci sırada takip eden markaysa 15,599 milyar dolarlık değeriyle Gucci oldu. Yani Nike, en yakın rakibine iki katı aşkın bir fark attı. Üçüncü sıradaysa 14,858 milyar dolarlık değeriyle Louis Vuitton yer aldı. Nike’ın en büyük rakiplerinden birisi olan Adidas ise 14,342 milyar dolarlık değeriyle kendisini listenin dördüncü sırasında buldu. İç giyim markası Victoria’s Secret, bu yıl en fazla değer kaybeden üçüncü marka oldu. Victoria’s Secret, 1 yıl içinde %22 değer kaybetti ve şu anda 4,2 milyar dolarlık bir değere sahip.

Bu zorlu yıla rağmen sektörde büyük bir büyüme göstererek ilgiyi üstüne çeken ve listeye yeni girmeyi başaran şirketler de olmadı değil. Bu yılın en hızlı büyüyen markası %68’lik muhteşem bir büyümeyle 2,7 milyar dolar değerine ulaşan Fila oldu. Geçtiğimiz yıl listenin 50. Sırasında yer alan Fila, bu yıl 33. sıraya yükseldi.

Spor ve dış mekan konusunda lider olan markalar arasında yer alan The North Face 16. sırada, Anta 17. sırada, Puma 20. sırada ve Under Armour 29. sırada yer aldı. Sektöre genel bakıldığındaysa koronavirüsün etkisi açık bir şekilde görüldü. Geçtiğimiz yıl 301,9 milyar dolar değere sahip olan sektör, bu yıl 276,4 milyar dolara düşerek %8 değer kaybetti.