Zoom, 40 Dakika Toplantı Sınırını Geçici Olarak Kaldırıyor

Online video konferans platformu Zoom, uygulamayı ücretsiz kullanan kişilere sunmuş olduğu 40 dakikalık toplantı sınırlamasını, bir süreliğine kaldıracağını duyurdu. Zoom'un temel amacı, kullanıcılarının yaklaşan yeni yılı uzaktan da olsa sevdikleriyle kutlayabilmesini sağlamak.

Pandemi nedeniyle en çok ilgi gören platformlardan birisi olan Zoom; toplantıların, derslerin ve aile görüşmelerinin yeni adresi oldu. Son 12 ayda kullanıcı sayısı bir hayli yükselen platformu ücretsiz kullananlar için ise 40 dakika görüşme sınırı bulunuyordu.

Aralık ayı; hem yeni yılın habercisi olduğu hem de Hristiyanların, Yahudilerin ve Afro-Amerikanların kendi bayramlarına ev sahipliği yaptığı için önemli bir ay. COVID-19 pandemisi nedeniyle Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de yılbaşı kutlamalarında, ailelerin bir araya gelmesi önerilmiyor. Zoom, yılbaşı kutlamalarında aileleri ve sevdikleriyle bir arada olamayacak kişiler için, ücretsiz hesaplarda sunulan 40 dakika toplantı sınırlamasını kaldırmaya karar verdi.

Amaç, insanların yılbaşında kendilerini yalnız hissetmemesi

Zoom, bu haberi duyurmuş olduğu gönderisinde; “Covid-19, yaşama ve çalışma şeklimizi değiştirdiği kadar kutlama alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Önümüzdeki yılbaşı ve bayramlar da malesef son 1 yıldan pek farklı geçmeyecek. Kullanıcılarımıza bir minnettarlık göstergesi olarak, uzun bir süre boyunca 40 dakikalık toplantı sınırını kaldırmaya karar verdik” açıklamalarında bulundu.

Kullanıcıların bu özellikten yararlanmak için hesaplarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yok. Zoom, belirtilen tarihlerde bu özelliği otomatik olarak tüm kullanıcılarına sunacak. Bu sayede Zoom kullanıcıları hem kendi milli ve dini bayramlarını hem de yeni yılı sevdikleriyle online ortamda bir araya gelerek kutlayabilecekler.

Zoom’un 40 dakika sınırlamasını kaldıracağı tarihler