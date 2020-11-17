Popüler video konferans uygulaması Zoom, tüm platformlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellenen Zoom, hem arayüzünü iyileştirmiş hem de uygulamaya yeni özellikler kazandırmış durumda.

Özellikle COVID-19 pandemisi sırasında tavan yapan video konferans hizmeti ihtiyacına karşılık vererek popülerliğini hızla artıran Zoom; Windows, MacOS, Linux, iOS ve Android sürümleri için yayınladığı yeni güncelleme ile hem arayüzünü güncelledi hem de hizmetine yepyeni özellikler kazandırdı.

Zoom’a gelen yeni özelliklerden bahsetmeden önce var olan özelliklerdeki değişiklikleri konuşmak gerekirse; uygulamanın Windows, MacOS ve Linux sürümlerinde webcam’in kapalı olduğu durumlarda artık toplantı bilgisi ve özellikleri yerine profil resmi ya da isim gösterilecek. Bir diğer deyişle video dışı görüşme arayüzü, video kapalı görüşme arayüzüyle aynı olacak.

Zoom'da tüm masaüstü yerine belirli bir programın ekran görüntüsü yansıtılabilecek

Zoom’a gelen yeni özelliklere değinecek olursak; artık Zoom’un iPad sürümünde galeri, 4x4 görünümünde video dizilimini destekliyor. 11 inç ve 12,9 inç iPad Pro modellerinde ise dizilim 5x5’e çıkabiliyor. Ayrıca Zoom’un sanal arka plan özelliği, Adreno 615, 616, 618 ve 620 GPU’ya sahip tüm Android cihazlarda kullanılabilecek.

Bununla birlikte artık Windows ve MacOS kullanıcıları, tüm masaüstünü paylaşmak yerine yalnızca belirledikleri programın ekran görüntüsünü video konferanstaki katılımcılar ile paylaşabilecekler. Böylece kullanıcılar, bilgisayarlarında farklı uygulamalara giriş yapsalar dahi konferansa yalnızca belirledikleri programların ekran görüntüsü yansıtılmaya devam edilecek.

Zoom'a mesaj sabitleme özelliği geldi

Zoom toplantıları ile ilgili gelen yeni özelliklere bakacak olursak; kötüye kullanım raporlamanın öne çıktığını söyleyebiliriz. Artık Zoom’u hangi cihazda kullanıyor olursanız olun, toplantı sahibinin ya da katılımcıların kötüye kullanımını Zoom’a rapor edebileceksiniz. Ayrıca yeni katılımcı aktivitesini askıya alma özelliği ile tüm video ve sesleri kapatılabilecek, ekran paylaşımı durdurulacak, ara odalar sonlandırılacak ve kayıt beklemeye alınacak.

Yine Zoom’un hangi sürümünü kullanıyor olursa olsun kullanıcılar, kanaldaki bir mesajı kanalın en üstüne sabitleyebilecekler. Ayrıca sabitlenen mesajlar isteğe göre kaldırılabilecek ya da değiştirilebilecek. Ayrıca tüm platformlardaki Geçmiş ve Sesli Mesaj sekmeleri; konum, çağrı bilgisi ve istenmeyen aramalar ile ilgili daha fazla bilgi gösteren bir arayüz geliştirmesi aldı.