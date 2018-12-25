Zor Zamanlar Geçiren NVIDIA’yı Gelecekte Neler Bekliyor?

Kasım ayının ortasında yayınladığı üçüncü çeyrek rakamlarıyla umut vermeyen ve yıllardır sergilediği en kötü finansal performanslarından birine imza atan NVIDIA’yı gelecekte neler bekliyor?

NVIDIA, kripto para madencilerinin etkisini doğru hesaplayamamanın acısını bu yıl fazlasıyla çekiyor. Senenin en başında ellerinde büyük bir stok olduğunu ve bu stoğu azaltmanın uzun süreceğini açıklayan NVIDIA için o günden beri işler pek de yolunda gitmiyor.

Şirketin hisselerindeki değer kaybı bu yıl bir ara yüzde 50 seviyesine ulaşmıştı. Daha sonra şirket hisseleri toparlanmış olsa da kayıp oranı yüzde 30 seviyesinde seyretmişti.

NVIDIA stoklarındaki azalma ve şirketin karlılığınndaki artış ile bir araya geldiğinde karşımıza 18.5 gibi bir maliyet kazanç oranı çıkarıyor ki bu, 2015’ten bu yana ilk defa bu kadar düşük bir orana işaret ediyor. Wall Street’in tahminlerine göre bu oran sene sonunda 19.4 olacak. (Bu oran bir yüzde değil arkadaşlar yani 100 dolar koyduğunuzda 18.5 dolar kazanmıyorsunuz. Bu konuda 19.4 de 18.5’den daha kötü bir oran. Bir dolar kazanmanız için yapmanız gereken harcama miktarı bu kadar. Hisselere yatırım yapmanın yıllık kazancının sene sonunda yüzde 5’ten çok çok az daha fazla olması bekleniyor yani.)

İnsanların neden böyle bir beklentileri olduğunu anlamak ise çok zor değil. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 210 milyon dolar daha az ciro elde eden ve operasyon maliyetleri yaklaşık 187 milyon dolar artan bir firmanın az kazanç elde etmesini beklemekte şaşılacak bir şey yok.

Geçtiğimiz yıl operasyonlarından 1.07 milyar dolar kazanan firma, bu yıl bu alanda büyük bir kayıp yaşayarak 720-812 milyon dolar aralığına gerilemiş durumda. Bu da en az %24’lük çok ciddi bir düşüş anlamına geliyor.

Gene de NVIDIA için tamamen enseyi karartmak da anlamsız. Son yaşanacak olan düşüşler daha sene başında tahmin ediliyordu. Şirketin, gelirlerinin %55’ini oluşturan video oyunu pazarında zorlandığı doğru ancak diğer uçlarda yer alan veri merkezleri ve otomobil üreticileriyle olan çalışmaları büyümeye devam ediyor. Sonbaharda çıkan ve yeni bir altyapıya sahip olan GPU’ları da henüz tam olarak kullanılmaya başlanmış değil. İleride bu cihazların iyi kazanç getireceklerine dair bir garanti yok. NVIDIA daha önce de benzer bir girişim yaptığında başarılı olmuştu. Bu nedenle de firmaya bu konuda güven duyuluyor.

Yatırımcıların dikkatini çeken bir nokta, Wall Street’te yapılan tahminlerde NVIDIA hisselerinin çilesinin 2019 yılında son bulacağı. Yıl içinde düşmeye devam etmesi beklenen hisselerin dip noktası ve yükselişe geçeceği yer de yılın ikinci yarısında olacak.

NVIDIA bu krizden doğru dersleri çıkarıp, süreci doğru yönetmesi halinde eski gücüne kavuşacak gibi gözüküyor. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değildir.