Andromeda Galaksisine 23 Yılda Ulaşabiliriz

Andromeda Galaksisi, Samanyolu Galaksisi'nin kardeşi olarak geceleri uzayda bizleri karşılıyor. Teorik fizikçi Michio Kaku, bu galaksiye gitmeye karar verdiğimizde, yolcuların planladıklarından çok daha kısa sürede varacağını açıkladı.

Bizden 2.5 milyon ışık yılı uzaklıktaki Andromeda Galaksisi'ne gitmek istesek ve aracımız da ışık hızında hareket edebiliyor olsa, bu galaksiye kaç yılda ulaşırız? İlk başta “bu ne biçim soru” gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Çünkü ışık hızıyla gittiğimiz için bu galaksiye 2.5 milyon yılda ulaşırız. Bu noktada çok önemli bir şeyi kaçırıyorsunuz. Işık hızı o kadar yüksek bir hızdır ki zaman bile farklı akar. Bu yüzden, ışık hızında seyahat ettiğinizde zaman sizin için normal aksa bile, gerçekte çok daha uzun yıllar geçer.

Teorik fizikçi Michio Kaku, “Geleceğin Fiziği” ismiyle yayınladığı kitapta, ışık hızı ile seyahat etme kavramı için çok önemli bir bilgi sundu. Biz dünyadaki insanlar için 2.5 milyon yıl sürecek bu yolculuk, ışık hızında ilerleyen uzay aracının içindeki insanlar için yalnızca 23 yıl sürecek. 23 yıl çok uzun bir süreymiş gibi gelebilir, ancak bize en yakın yıldız sistemine değil, en yakın galaksiye gidiyoruz. Bu yolculuğumuz bize en yakın yıldıza olsaydı, çok daha kısa sürede ulaşabilirdik.

Bu hıza Ulaşacak Uzay Aracı Var mı?

Bu hıza ulaşmak pek çok kişi için imkansız gelebilir, ancak aslında bunu düşünen pek çok insan var. Kaku’ya göre ramjet füzyonu sayesinde 1000 tonluk ramjet motorunun saniye kare başına 9,8 metrelik bir ivmeyle bir yıl içinde, ışık hızının yüzde 77’sine ulaşması sağlanıyor. Bunun anlamı, Dünya’da hissedilen kütle-çekim ivmesi ile bir yıl içinde ışık hızına önemli ölçüde yaklaşabiliyoruz. Zaten ışık hızına ulaşmamıza gerek yok, bu hızlar bile bizim için yeterli olabiliyor.

Ramjet füzyonunun çalışma mantığı, uzayda her yerde bulunan hidrojen gazını sıkıştırıp elektrik ve manyetik alanlar ile ısıtarak hidrojeni helyuma çevirince oluşan füzyon. Bu işlemi yapan bir başka motor söyleyebilirim. Güneş de yakıtı olan hidrojeni helyuma çevirerek bizlere enerji aktarabiliyor.

Bunu çoğumuz göremeyecek olsa da, bu hızlara ulaşarak zamanla kendi galaksimizi ve sonrasında diğer galaksileri kolonileştirebiliriz. Bu motorlar çok yüksek ağırlıkları tek seferde taşıdığı için devasa koloni gemileri inşa edebilir, tek seferde binlerce insanı bir başka galaksiye gönderebiliriz. Bu sahneleri filmlerde görmeye alışık olsak da gerçek fiziğe göre böyle bir şey mümkün.