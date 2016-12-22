2016'da Sosyal Medyanın Gündemine Oturan 10 Trend

2016’nın son günlerinde sosyal medyada en çok dikkat çeken ve en çok konuşulan akıma bakıyoruz.

Artık 2016’nın son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Hatta neredeyse 1 hafta kaldı diyebiliriz. Peki, şimdiye kadar bu yılın en iyi oyunlarını, en iyi filmlerini ve en iyi dizilerinden bahsettik. Hatta mobil oyunlar konusuna da girmiştik. Peki, sosyal medya tarafında neler konuşuldu? Türkiye’de bir akım yaratan kişiler, paylaşımlar nelerdi? Gelin birçok muhabbet arasından seçtiğimiz 10 tanesine göz atalım;

1- Kerimcan Durmaz

“Herhalde”, “Ablan star bebeğim”, “Ne mana?”, “Baba go”, “Olay” gibi sözleriyle Türk sosyal medyasının gündemine oturan Kerimcan Durmaz, bu popülerliğini kullanarak DJlik de yapıyor. Attığı snaplerle Türkiye’nin belki de 2016 yılında sosyal medyada en çok konuşulan kişisi olarak listemizde yer almayı fazlasıyla hak ediyor.



2- Bayrak Asan Dayı (As Bayrakları As)

Her şey sadece bu sevimli abimizin fotoğrafının sosyal medyaya düşmesiyle oluştu. Ardından küçük-büyük tüm başarılarda, içinde Türk geçen herhangi bir şeyde ikon haline gelen fotoğraf, Türk sosyal medya dünyasının başarı simgesi haline geldi.

3- Napcan?

Bir anda patlayıp her şeyde kullanılmaya başlayan “Napcan?” kalıbı, “Napcan? Sokağa mı atacan?” başta olmak üzere binlerce farklı şekilde kullanılarak bu yılın en çok konuşulanları arasındaydı.

4- Aga yak yak yak

Özellikle Facebook gruplarında popüler olan bu kalıp, üzücü ve özellikle kız-erkek ilişkilerinde fazlasıyla kullanılan bir söz olarak dikkat çekti. Genellikle sosyal medyadaki akımlar Twitter’dan çıkıyor olsa da bu muhabbet Facebook kaynaklı diyebiliriz.

5- Slime

YouTube dünyasında nasıl olduysa deli gibi yayılan slime videoları neredeyse bir marka haline geldi. Yapmayanları saygıyla selamlıyoruz..

6- Mannequin Challenge

Webtekno ailesi olarak bizim de dahil olduğumuz bu akım, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde fazlasıyla dikkat çeken, oldukça sevilen bir akım oldu. En ünlüsünden en sıradanına kadar herkesin paylaştığı bu olay yeni yeni unutulmaya başlandı.

7- Bele Vaziyetin İçine Soxum

Nasıl bir anda popülerleşti anlayamadık, ama Türkiye Türkçesi’ne göre daha hoş, daha cana yakın gelen Azerbaycan Türkçesi olan bu terim Türkiye’de belki de en çok kullanılan terim haline geldi. Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahatsız edecek kadar bile abartılan bu akım hala devam ediyor.

8- Aleyna Tilki

Şu anda sosyal medya gündeminin ortasında olmaya devam eden Aleyna Tilki, genç yaşta kazandığı popülerliği ve 18 yaşından küçük olması sebebiyle oldukça tartışıldı. Yaşı gereği “liseli” ya da “ergen” diye tabir edilen tavırlarıyla da eğlence konusu olan Tilki, özellikle “Aleyna geçiyor” muhabbetiyle fazlasıyla gündemi meşgul etti.

9- Kim kimi kopartıyor?

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ali Sürmeli ve Hakan Ural'ın oynadığı 2009 yapımı Türk aksiyon komedi filmi olan Kolpaçino, aradan geçen 7 sene sonra filmin kumar masası sahnesinde Hüseyin Elmalıpınar’ın canlandırdığı Hüseyin karakteri ile Abidin Yerebakan’ın canlandırdığı Ekrem karakterinin arasında geçen sözlerin bir anda popüler olmasıyla bol bol paylaşılan sahne ve sözleri de bu yıl en çok konuşulanlar arasındaydı.

10- Mandela Etkisi

Bir anda dünya gündemine oturan ve aslında neredeyse her yıl yer yer kendine yer bulan Mandela Etkisi, kitlesel olarak yaşandığı sanılan, ancak yaşanmamış veya tam tersi durumları konu alıyor. Eğer Mandela Etkisi’ni merak ediyorsanız buradaki içeriğimizden bilgi alabilir, buradan da en popüler örneklerine göz atabilirsiniz.

Tabii sosyal medyada sadece bu 10 olay yoktu; “Aha dayıya sor”, “Bor”, İçerde, “Hebele hübele”, “Sübhanallah, ilk defa görenler beğensin”, Amanda Cerny, Robin Van Persie, Moussa Sow’un röveşatası Songül gibi birçok detaylar da vardı. Tabii işin diğer tarafı olan kötü ve üzücü şeyler de olmasına rağmen bu konulara burada değinmek istemedik.

Peki, sizin dikkatinizi çeken ve listede olmayan ne gibi detaylar vardı? Yorumlarda iletebilirsiniz.