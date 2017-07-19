Android'de Olup iOS'da Olmayan 5 Özellik

iOS kullanıcılarının uzun zamandır istediği ancak hala sahip olamadığı 5 Android özelliğini sizler için derledik.

Pepsi ve Coca-Cola gibi Android ve iOS arasında da kıyasıya bir mücadele devam ediyor. Mücadele ilerledikçe geçmişe göre birbirlerine daha çok benzeyen işletim sistemleri arasındaki farklara kullanıcıların açısından baktık.

Android 8.0 ve iOS 11 hakkında yeterince bilgi sahibi olduğumuz şu günlerde hala Android ile mümkün olan ama iOS ile yapamadığınız şeyleri toparladık. İşte o liste:

1. Varsayılan Uygulamalar

iOS 11 istek listelerinin hepsinde bir şekilde yer alan özelliğe Android neredeyse ilk versiyonlarından beri sahip. Buna rağmen Apple bu özelliği eklemek yerine hala kendi uygulamalarını geliştirerek kullanıcıları tatmin etmeyi hedefliyor. Bu güncellemeler arasında iOS 10 ile iMessage uygulamasının geliştirilmesi ve Safari'nin gizlilik odaklı yeni özelliklere sahip olması yer alsa da Android'de olduğu gibi bir linke tıkladığınızda size tarayıcıları gösterip hangisinde açmanızı istediğinizi sormak yerine ne olursa olsun Safari ile sizi o linke ulaştırıyor.

2. Gelişmiş Bildirim Yönetimi

Android işletim sisteminde aynı uygulamadan gelen bildirimlerin otomatik olarak tek bir gruba alınması ve tek bir dokunuşla tümünü tek tek inceleyebilmek Android 7.0 Nougat'tan itibaren mümkün durumdayken bu özelliğe malesef iOS 11'de hiç yaklaşılmadı. Tüm bildirimleri tek tek gösteren iPhone bildirim paneli, kullanıcıları için karışık bir görünüm oluşturuyor ve anlaşılabilirliği azaltıyor.

iOS'da bir bildirimi yoksaymak için yana çekip temizleye dokunmanız gerekirken Android'de sadece bir kaydırma yeterli oluyor. Çok bildiriminiz olduğunda inanılmaz bir kolaylık sağlanay bu özellik, malesef hala iOS'a geçmiş değil.

3. Telefon Görüşmelerini Kaydetme

Android için üçüncü parti uygulamalarla kendimizi bildik bileli var olan özellik, iOS'da tam bir işkence demek. Xiaomi gibi firmaların varsayılan telefon uygulamasına bile eklediği özellik, iOS'da kullanılmak istendiğinde başka platformlara kayıt başı para ödemek gibi durumlar söz konusu.

4. Çoklu Kullanıcı

Apple'ın iPhone'a dahil etmeyi hiç düşünmediği özellik, telefonlar kişisel cihazlar olduğundan basitlik nedeniyle normal karşılanabilirken çoğu zaman birden fazla insan arasında paylaşılan iPad'ler bile bu özelliğe sahip değil. Android'in 5.0 Lollipop sürümünden beri sahip olduğu özellik, her kullanıcıya verilerini şifre ya da parmak iziyle şifrelediği bir alan tahsis ediyor. Kısa süreli kullanımlar için de misafir modu mevcut.

5. Çoklu Pencere Desteği

iPad'in iOS 9'dan itibaren sahip olduğu özellik, iOS 11'de iyice geliştirilerek artık bölünmüş ekrandan da öte bilgisayar gibi serbest pencerelere imkan veriyor. Samsung'un 2012 yılında tanıttığı Galaxy Note 2'den beri sahip olduğu özellik, Android 7.0 ile tüm cihazlara Google tarafından eklendi. Bu özellik de malesef gözü yaşlı iPhone kullanıcılarına ulaşabilmiş değil.

Her Şeye Rağmen...

...iOS hala akıllı telefon sektöründeki en akıcı işletim sistemi. Basit kullanım ve çekici efektler, sahip olmadığı özellikleri gölgeleyerek kullanıcılarına unutturmayı başarıyor. Bunun yanında, Apple'ın iOS 11 güncellemesiyle dahil ettiği ilginç ve uzun zamandır istenen özellikler firmanın ileriye dönük çalıştığını bizlere gösteriyor.

Burada bahsettiğimiz özelliklerin eksikliği yüzünden Android'e geçmeyi hiç düşündünüz mü? Yorumları bekliyoruz.