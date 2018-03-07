Bugatti, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda vergileri dahil etmeden 12.3 milyon TL tutarı olan yeni aracını tanıttı.

2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan ve önceki modele göre daha hafif ve daha iyi kullanım için tasarlanan Bugatti Chrion Sport, ABD’de 3.26 milyon dolara satışa sunuldu. TL olarak vergiler dışında 12.3 milyon TL gibi uçuk bir rakama satılan süper araba, diğer modellerine göre daha sportif ve hafif bir görünümle geliyor.

Bugatti’nin süper arabası Chiron’a bazı yeni özellikler eklenerek ortaya çıkan bu canavar, motor bölümünde herhangi bir değişiklik yaşamıyor. Buna rağmen diğer araca göre daha hafif olması ve daha iyi bir sürüş deneyimi sunması aracın hızını da artırdı. Peki, bu araç ne yaptı da bu kadar yüksek bir ücretten satılıyor?

Zenginlerin Oyuncağı Bugatti Chiron Sport’ta Neler Var?

Araç, öncelikle önceki sürümüne göre 18 kilo daha hafif. Bu kazancın ardındaki sebep ise karbon fiber parçalara geçilmesi. Sileceklere kadar her şeyiyle karbon fiber bir araç olan Bugatti Chiron Sport, Nardo pistinde, standart modele göre 5 saniye daha hızlı yarışı tamamladı.

Süspansiyonları yenilenen araç, bu sayede yüzde 10 oranında daha iyi darbe emebiliyor. Bu emilim, viraj konusunda da araca çok büyük yardımcı oluyor. Yaklaşık 1.600Nm tork üretebilen 1.500 beygirlik araç, 420 kilometre gibi ulaşılması zor hızlara çıkabiliyor. Bugatti, yeni Chiron Sport da dahil olmak üzere, üretilen toplan Chiron sayısını 500 araçla sınırlandırmayı planlıyor. Şu ana kadar 300 araç satmayı başaran Bugatti, kalan 200 aracı da Chiron Sport şeklinde satabilir.