Dünya’nın İlk Elektrikli Kargo Gemisi, Çin'de Denize İndiril

2.000 tonluk ve 70.5 metrelik yük gemisi, doğaya hiç bir zarar vermeden yük taşıyacak ve bu alanda bir ilk olarak, geleceğin taşımacılık teknolojilerine ışık tutacak.

Elektrik enerjisine yönelik çevreci atılımlara Çin’den müthiş bir destek geldi. Okyanuslarda dolaşıp yaşamı tehdit altında bırakan dev kargo gemilerinde, elektrikli taşımacılık dönemi başlıyor. Üstelik bu gemiler sıfır emisyonla yol katediyorlar. Tesla’nın otomotiv ve enerji depolama sektörlerinde öncülük ettiği elektrikli taşımacılık alanında Çin, başarısını uzun yıllar unutmayacağımız bir ilke imza attı.

China Daily gazetesi tarafından dünya basınına sunulan bilgilere göre, 2.000 ton ağırlığa sahip gemi Çin’in dev ticaret limanı olan Guangzhou'dan denize indirildi ve faaliyete başladı.

Guangzhou Tersanesi’nde inşa edilen gemi, iki saatlik şarj ile yaklaşık 80 kilometre yol katedebiliyor. Bu süre başlangıç için oldukça ideal ve sistemler geliştirildikçe şarj süreleri kısalmaya, mesafeler uzamaya devam edecek.

70.5 metre uzunluğundaki geminin elektrikli motorları, 2.400 kilowattlık bir bataryadan enerji alıyor. Ayrıca saatte 12.8 kilometrelik hızla seyahat ediyor.

Elbette rakamlar, diğer elektrikli motorların güçlerine kıyasla çok küçük görünüyorlar. Fakat bu önemli adım, batarya teknolojilerindeki gelişimlerle transatlantik boyutlara genişleyebilir.

Gemi tasarımının arkasındaki şirket olan Hangzhou Modern Gemi Araştırmaları şirketinin Genel Müdürü Huang Jialin, "Gemi tamamen elektrikle çalıştığı için çevreye herhangi bir şekilde zarar vermemektedir” açılamasında bulundu.

Uzmanlar yakın zamanda yolcu gemilerinde ve özellikle feribot ve vapurlarda benzer sistemlerin kullanılacağını belirtiyorlar.