İkinci El Araba Almak İçin Yılın En İyi Zamanı Açıklandı: İşte Araştırma ve İlginç Sonuçları!

iSeeCars araştırmasına göre ikinci el araç almak için en avantajlı dönemler açıklandı.

İkinci el bir otomobil satın alırken doğru aracı bulmak kadar doğru zamanı beklemek de büyük fark yaratıyor.

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iSeeCars tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre bütçesine uygun fırsatlar yakalamak isteyen alıcılar için en avantajlı dönem kış ayları. 2025 yılından Ekim 2026'ya kadar 42 milyondan fazla ikinci el araç satışını inceleyen araştırma, piyasa değerinin en az %10 altında listelenen araçları "fırsat" olarak tanımlıyor. Genel ortalamaya bakıldığında herhangi bir günde böyle bir fırsat yakalama olasılığı %11,5 iken, bu oran takvime göre ciddi şekilde değişiyor.

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İkinci el araç almak için en iyi dönem hangisi?

Haziran, günlük ortalamadan %28,8 daha az fırsatla yılın en kötü ayı olarak öne çıkıyor. Mayıs ayında fırsatlar %28,2, temmuz ayında ise %25 oranında azalıyor. Araştırmacılar bu durumu, havaların ısınmasına bağlıyor. Artan talep, piyasa altı fiyat bulmayı zorlaştırıyor. Gün bazında ise 19 Haziran, %30,7 daha az fırsatla en olumsuz gün olurken, Anma Günü ve Babalar Günü de bayilerin kampanyalarına rağmen alıcılar için en verimsiz dönemler arasında yer alıyor.

Aylık sıralamada aralık başı çekerken, onu ocak ve kasım izliyor, şubat ayı da ortalamanın %28,8 üzerinde fırsat sunuyor. Mart ayı yıllık ortalamaya yakın seyrederken, eylül biraz altında kalıyor ve nisan ayından itibaren fırsatlar hızla düşüyor.

Bu araştırma ABD piyasasına göre yapıldığı için ülkemizde değişkenlik gösterebilir. Peki sizce ülkemizde ikinci el otomobil satın almak için en uygun dönem hangisi?