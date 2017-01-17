10 Milyon TL İle 10 Yılda Kurulup, Arama Sonuçlarını Google’dan Çeken 'Yerli Arama Motoru': Geliyoo.com

Bugün haber sitelerinde bir anda yayılmaya başlayan Geliyoo adındaki yerli arama motorunun Google API kullanıyor olması kafa karıştırıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir “Yerli arama motoru” çalışmasına başlanıldığından bahsedilmişti. Google, Yandex ve Baidu gibi hizmetler yerine Türk yapımı bir arama motoru çalışmasına girilmesinin ardından bugün birçok haber sitesi yerli arama motoru olan Geliyoo’nun beta olarak açıldığını dillendirmekte.

Fakat yaptığımız ufak bir araştırma sonucunda “10 Milyon TL bütçe ile 10 yıllık bir çalışma sonucunda kuruldu” bilgisi verilen Geliyoo.com’un üzülerek aramalarında Google API kullandığını farkettik. Hakan Atabaş ve Fatih Arslan adındaki iki Türk geliştiricinin ürünü olan Geliyoo.com’un söz konusu bakanlık ve BTK tarafından açıklanan ve çalışmaları yürütülen “Yerli Arama Motoru” ile alakalı olmadığını belirtmek istiyoruz. Çünkü Google hegemonyasından kurtulan Rusların Yandex’i ve Çinlilerin ‘Baidu’su olmak istediklerini dile getiren Geliyoo.com’un direkt olarak arama sonuçlarını Google üzerinden veriyor olması ne yazık ki hiçbir milli ya da yerli algısını kazandırmıyor.

Söz konusu sitede bir arama yaptığınızda arama sonuçlarını Google’dan, video aramada ise direkt olarak YouTube’dan yapan Geliyoo.com, görünüşe göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklaması sonrasında piyasaya sürülen bir hizmet.



Geliyoo'da YouTube arama sonuçlarını getiren Google API görseli. (İlgili arama / API)

Yani, Geliyoo.com üzerinden yapılan aramalar ile Google üzerinden yapacağınız aramaların maalesef bir farkı bulunmuyor. 10 Milyon TL gibi çok ciddi orandaki bir rakamın Google API ile kısa sürede kurulabilecek bir site için nasıl harcandığını merak ediyoruz.

GÜNCELLEME: Bu projeyi geliştiren arkadaşların scripti bile 15 Dolar (buradan ulaşabilirsiniz) eden hazır script üzerinden aldıklarını da farkettik. 10 Milyon TL'den 15 Dolar harcama ve Internet Explorer, Microsoft Edge ve Google benzeri logo ekleyerek harika bir yerli arama motoru çıkartan arkadaşlarımızı kutluyoruz. Aşağıdan Geliyoo'nun ve buradan ulaşabileceğiniz 15 Dolar'lık demonun arama sonuçlarını görebilirsiniz;