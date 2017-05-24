Google'ın ankete katılan kullanıcılara Google Play Kredisi verdiği Google Opinion Rewards, şimdi Türkiye, Hindistan ve Singapur'da. Anketlere göz gezdirerek, tek bir anketten 1.79 TL para kazanabilirsiniz.

Kısa süre önce ABD’de aktif olan ve milyonlarca kullanıcının çok sevdiği Google Opinion Reward uygulaması, şimdi Türkiye’de. Programda Google tarafından yapılan anketler bulunuyor ve bu anketleri yaparak Google Play kredisi kazanıyorsunuz.

Google Ödüllü Anketler olarak çevrilen uygulama, özellikle ülkemiz tarafından çok tutulacak gibi duruyor. Bu sıralar teker teker ülkeleri ekleyen Google, bu ülkeler arasında Hindistan, Singapur ve Türkiye’yi de ekledi.

Ülkemizde “internetten nasıl para kazanılır?” aramasının çok fazla yapıldığı düşünüldüğünde, bu haber birçok kullanıcının işine gelecektir. Ancak uygulamaya kaydolduktan sonra anında işleme başlayamadığınızı belirtelim. İlk başta seçtiğiniz dile göre bilgileriniz alınıyor. Burada adınız soyadınız gibi alanlar alındıktan sonra, ufak bir anket yapıyorsunuz. Bu ankette kendinizle ilgili temel soruları yanıtlıyorsunuz ve sonuçlara göre sizin anket programına katılıp katılmamanız kararlaştırılıyor. Burada belirli bir zaman geçebilir, o yüzden uygulamadan bildirim gelmesini bekleyebilirsiniz.

Uygulama onay aldığında ise her hafta en az bir tane olacak şekilde kısa ve sizinle alakalı anketler geliyor. Telefona bildirim olarak da gönderilen bu anketlerden 1.79 TL tutarına kadar Google Play kredisi kazanabilirsiniz. Bu anketler arasında, “En iyi logo hangisi? Planladığınız bir sonraki seyahat ne zaman?” gibi sorular yer alıyor.

Android 4.1 üzerinde kullanılabilen uygulamayı indirebilir ve eğer hesabınız onaylanırsa hemen anket yapıp para kazanabilirsiniz. Uygulamayı hemen aşağıdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.