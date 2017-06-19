Gündelik hayatta mücadele etmemiz gereken birçok durumla karşılaşırız. Bu durumları yönetebilmek için öncelikle kendi psikolojimizi veya karşımızdaki kişinin psikolojisini yönetebilmemiz gerekmektedir. İşte bunu sağlayabilmeniz için 10 ipucu.

Yaşadığımız her şeyde, bulunduğumuz her eylemde o anki ruh halimizin izlerini gördüğümüz gerçeği artık tüm bilim camiası tarafından kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, yapıp ettiklerimizi nasıl hissettiğimiz belirliyor. Eğer kızgınsak bir anda sonu kötüye gidebilecek, telaşlıysak istemediğimiz sonuçlar alabileceğimiz veya sakin isek kontrol edebileceğimiz davranışlarda bulunuyoruz. Peki, yaşadığımız durumları kontrol edebileceğimiz bir psikolojiye istemli bir şekilde bürünebilir miyiz? İşte bunun için 10 psikolojik öneri.

1- Rakiplerinizi Kendi Silahlarıyla Vurun

İster bir spor oyunu olsun ister başka bir tür oyun, rakiplerinize bu oyunu nasıl bu kadar iyi oynadıklarını ve oyun tekniklerini sorun. Bunu öğrendikten sonra, onlara karşı kendi taktiklerini uygulayın!

2- Gereğinden Fazla Müzakere Etmeyin

Belli bir noktadan sonra belli bir pozisyon alın ve susun! Bir konu hakkında pazarlık yaparken duruşunuzu korumalısınız. Gereksiz sözler, konumunuzu zayıflatır.

3- Göz Teması

Yazar Dalaine Craig’e göre, bir kişi ile göz teması kurarken bunu doğru miktarda yapmalıyız. Karşımızdakinin gözlerine en az göz renginin ne olduğunu bilecek süre kadar bakmalı, ondan sonra göz temasımızı sonlandırmalıyız.

4- İsimleri Hatırlayın

İnsanlar, kendilerine isimleri ile seslenilince kendilerini daha değerli hissetmektedirler. Bu nedenle asla isimleri unutmamalısınız ve karşınızdakine ismiyle seslenmelisiniz. İsmiyle seslendikleriniz size yardımcı olma konusunda daha istekli olacaklardır.

5- Sınav Öncesi Sakız Çiğneyin

Bilim insanları, sakız çiğnemenin beyindeki kan dolaşımını arttırdığını, dolayısıyla da hafızanın daha iyi çalışmasını tetiklediğini ortaya koydular. Sınav veya önemli testlerden önce mutlaka sakız çiğneyin.

6- Kapının Eşiğine Adım Attırmak

Araştırmalar gösteriyor ki, kendisinden birşey istediğiniz insanlar eğer daha önce sizin için ufak da olsa birşeyler yapmışlarsa daha büyük şeylere “evet” deme eğiliminde oluyorlar. Bu nedenle önce ufak birşey isteyin ve sonra çıtayı yükselterek daha büyük bir istekte bulunun.

7- Soru Sormak

Bir konuşma başlatmanın en kolay ve doğal yolu, karşınızdakine soru sormakla başlar. En basit ve karşınızdakinin en çok seveceği soru kategorisi ise, sorunun onun hakkında olmasıdır. Konuşma başlatmak istediğiniz kişieye kendisi hakkında bir soru sorun ve soruyu bu doğrultuda devam ettirin.

8- İlk Buluşma

Bilim insanlarının ilk defa buluşacak çiftler hakkında sinema veya tiyatro gibi yerlere daha iyi bir alternatif önerisi var: Roller coaster. İnsanda korku ve telaş yaratan deneyimlerin aynı zamanda heyecan yarattığını ve bunun kişilerin birbirlerine karşı olumlu hisler uyandırdığı, bilim insanları tarafından dile getirilen bir durum. Kısacası, hoşlandığınız biri varsa onunla roller coaster veya Türk usulü bir gondola binin.

9- Gülümseme

Gülümsemek, psikolojik bir araçtır. Mutsuz olduğunuz bir anda gülümseyin, modunuzu yükseltecektir. Bilim insanları gülümsemenin insaları daha mutlu kıldığını söylüyorlar.

10- “Çünkü ...”

Bu kelimenin insan beyninde özel bir yeri olduğu birçok uzman tarafından söylenegeliyor. Bir dahaki sefere bir kişiyi birşey yapması için ikna etme çabasına girdiğinizde, “çünkü” kelimesini kullanmalısınız.