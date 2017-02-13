İstanbul Trafiğine Yeni Çözüm: Mobil Ulaşım Asistanı

İBB'nin İstanbul trafiği için son çözümü yeni bir mobil uygulama olacak.

İstanbul pek çok şeyi ile meşhur bir şehir. Fakat kime sorarsanız sorun, İstanbul hakkında en fazla meşhur olan 3 şeyi saydığında bu 3 şeyden biri büyük ihtimalle trafik olacaktır.

Yeni ulaşım yöntemleri yapılmasına karşın bir türlü trafik sorunu bitmeyen, hatta bu sorunu ciddi bir şekilde artan İstanbul için (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor; mobil ulaşım asistanı.

Vatandaşa alternatif ulaşım olanakları ve şehir içi yolculukları planlamak için gerekli bilgileri sunma amacı ile geliştirilen uygulama, hem yolculara İstanbul'daki ulaşım yöntemleri hakkında bilgiler verecek, hem de alternatifli ulaşım planlamaları sunarak yolcuların kendi tercih edebilecekleri ulaşımı yapmalarına yardımcı olacak.

Mobil ulaşım asistanı, yolcuların gitmek istedikleri güzergah ile alakalı olarak taksi, servis ve toplu taşıma araçlarını hesaba katacak. Oluşturulacak yolculuk planlaması da bu sayede olacak. Ayrıca uygulama, yolculara ulaşım planlamalarının tahmini sürelerini de sunacak.

Taksi sistemi ile uygulama içinde uygulama

Mobil ulaşım asistanı, aynı zamanda kullanıcıları için bir taksi uygulaması olacak. Bulundukları noktalara uygulama sayesinde taksi çağırabilecek vatandaşlar, ödemeyi de mobil uygulama üzerinden yapabilecekler. Ayrıca uygulama üzerinden vatandaşları aldıkları hizmete puan da verecebilcek.

iOS ve Android cihazlar için geliştirilecek uygulamanın iki yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor. Tabii İstanbul trafğine böyle bir uygulama ne denli çözüm olur, orası bilinmez.