Kablosuz Modemlerin Üzerindeki WPS Tuşu Ne İşe Yarar?

Her yeni modem kurulumunda, sırf meraktan dahi olsa basıp durduğumuz WPS butonunun ne işe yaradığını açıklıyoruz.

Hayatımızın hep bir yerlerinde yer almasına karşın pek de ne olduğunu bilmediğimiz, 'ya şunu bi ara araştırayım neymiş bu?' desek de bir süre sonra unuttuğumuz teknolojiler vardır. Onlardan biri olan WPS hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

WPS Nedir?

WPS, Wi-Fi Protected Setup'ın kısaltmasıdır. Tıpkı şifreli bağlantıda olduğu gibi, kablosuz bağlantı yapabileceğiniz cihazları modeminize bağlayabileceğiniz alternatif bir yöntemdir. Burada önemli detay, WPS'in kullanılabilmesi için modemin WPA veya WPA2 ile şifrelenmiş bir biçimde korunuyor olmasının gerekmesi. Yani özetle şifreyle bağlanılabilecek bir haldeki modeme, şifresiz de erişmenizi sağlar.

WPS Ne İşe Yarar ve Nasıl Çalışır?

1. Öncelikle modemin üzerindeki WPS butonuna basarak WPS taramasını başlatmanız lazım.

2. Daha sonrasında, bağlanmak istediğiniz cihazla wireless bağlantısı sağlamalısınız. Bu aşamada size bir şifre sormayacaktır.

3. Eğer ki yazıcı veya tarayıcı gibi üzerinde kendi butonu bulunan bir cihazınız varsa, önce modemdeki daha sonra da cihazdaki WPS butonuna basmanız gerek.

4. TP-Link'in bazı modelleri WPS bağlantısı esnasında 8 haneli bir kod isteyebiliyor. Bu kodu da modeminizin sayfasından edinebilirsiniz.