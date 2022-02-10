Mevcut modeminiz yeterli gelmiyor ve ağ genişleticilerin sınırlı kullanım alanlarından sıkıldıysanız bir mesh Wi-Fi ağı kullanarak tüm bu sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Kullanıcılarına tek bir ağ üzerinden kör nokta olmadan internet bağlantısı sunan mesh Wi-Fi nedir, ne işe yarar, avantajları nelerdir gelin yakından bakalım.

Evinize internet bağlattığınız zaman internet servis sağlayıcı şirket gelir, bağlantıyı yapar ve kullanıcıya bir modem verir. Ancak çoğu zaman mevcut modem evin her noktasına ulaşamaz ve kör noktalar bırakır. Bu neden pek çok kullanıcı bir ağ genişletici ya da router kullanır ama mesh Wi-Fi ağından farklı olarak bu sistemlerin sınırları vardır ve ev içinde birden fazla ağ olmasına neden olurlar.

Mesh Wi-Fi kullanıcılarına tek bir ağ üzerinden geniş sınırlara sahip bir internet ağı sunar. Böylece rahatsız edici kör noktalarla uğraşmadan ve evin içinde durmadan ağ değiştirmeden sorunsuz bir internet deneyimi yaşarsınız. Mesh Wi-Fi kullanımının pek çok avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Gelin mesh Wi-Fi nedir, ne işe yarar, avantajları nelerdir gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceleyelim.

Mesh Wi-Fi nedir?

Mesh Wi-Fi, kullanmakta olduğunuz internet sağlayıcı ana modemin ulaşamadığı kör noktalarda da internete bağlanmanızı sağlayan bir sistemdir. Mesh Wi-Fi, birden çok katlı evlerde ve modem ile diğer odalar arasında birden fazla duvar olduğu dairelerde kullanılır. Var olan internet ağının sınırlarını genişleterek çok daha keyifli bir internet deneyimi sunar.

Mesh Wi-Fi ile ağ genişletici arasındaki fark nedir?

Mesh Wi-Fi hakkındaki detaylara geçmeden önce ağ genişleticiden ne farkı var onu görelim. Çünkü bu cihazın tanımına baktığımız zaman sıradan bir ağ genişletici gibi görünüyor ancak değil. Ağ genişletici, mevcut internet bağlantınız üzerinden yeni bir ağ oluşturur ve bu ağı yine sınırlı bir alan üzerinden kullanıcılara sunar.

Mesh Wi-Fi da var olan internet bağlantınızı alır ancak bunu yeni bir ağ oluşturarak değil, aynı ağ üzerinden sadece sınırlarını genişleterek sunar. Yani modeme yakın olduğunuz zaman modem ağına, ağ genişleticiye yakın olduğunuz zaman onun ağına bağlanmak zorunda kalmazsınız. Mesh Wi-Fi ile tek bir ağınız olur ve o ağa kör nokta olmaksızın bağlanabilirsiniz.

Mesh Wi-Fi ne işe yarar?

Mesh Wi-Fi sayesinde var olan internet sağlayıcı ana modeminizin sınırlarından kurtulmuş olursunuz. Büyük, çok katlı ya da çok duvarlı evlerde sık sık yaşanan bağlantı sorunlarını ortadan kaldırır. Kör noktaları minimuma indirerek evin neresinde olursanız olun tıpkı modemin yanındaymış gibi güçlü bir internet bağlantısına kavuşursunuz.

Mesh Wi-Fi sisteminin belki de en büyük avantajı, ağ genişleticilerden ve router cihazlardan farklı olarak sınırları genişletilmiş internet bağlantısını tek bir ağ üzerinden sunmasıdır. Yani mesh Wi-Fi sayesinde hangi ağa yakınsanız ona bağlanmak zorunda değilsiniz. Bir kez ana ağınıza bağlanın ve dilediğiniz gibi evin içinde dolaşın.

Mesh Wi-Fi nasıl çalışır?

Mesh Wi-Fi, var olan ağınızın sınırlarını uzatmaz; papatya zinciri adı verilen bir sistem ile bağlantıyı düğüm düğüm bir sonraki cihaza iletir. Bir ip düşünün; bu ipi çektikçe uzar ancak güçsüzleşir. Bu ipi uzatmak için bir sonraki ip ile düğüm atarak bağlarsanız gücünden hiçbir şey kaybetmeden uzamaya devam eder.

Mesh Wi-Fi bu düğüm sistemi sayesinde tüm sınırları aşıyor. Mesh Wi-Fi sistemini eğer epey büyük bir evde kullanacaksanız birden fazla cihaz kullanabilirsiniz. Yani yalnızca bir ağ yönlendirici ile çalışmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz evinizin farklı noktalarına mesh Wi-Fi sistem cihazlarını yerleştirebilir ve her noktada aynı ağa güçlü bir şekilde bağlanabilirsiniz.

Mesh Wi-Fi avantajları ve dezavantajları:

Mesh Wi-Fi avantajları; Tüm evinizde tek bir ağ kullanırsınız. Ağ genişleticilerin sınırlarından kurtulursunuz. Sürekli ağlar arası geçiş yapmaktan kurtulursunuz. Kararlı ve uzun menzilli bir ağa sahip olursunuz. Evinizde internetin ulaşamadığı hiçbir kör nokta kalmaz. Kurulumu kolaydır. Mesh Wi-Fi yönetimi kolaydır. Evin neresinde olursanız olun aynı ağa bağlandığınız için tüm akıllı cihazları kontrol edebilirsiniz.

Mesh Wi-Fi dezavantajları: Mesh Wi-Fi sistemi epey pahalıya mal olabilir. Çoğu zaman gereksizdir. Etrafınızda bir dolu mesh Wi-Fi cihazı görmek sinir bozucu olabilir.



Genel olarak bakacak olursak kullanıcı deneyimlerine göre mesh Wi-Fi sisteminin avantajları ve dezavantajları bu şekilde. Elbette bu listeye daha pek çok madde eklemek mümkün. Ancak bu tür olumlu ve olumsuz yorumların kullanıcı alışkanlıklarına göre değiştiğini unutmayın. Yani başkası için avantaj olan bir durum, bir başkası için dezavantaj olabilir.

Mesh Wi-Fi kullanmalı mıyım?

Eviniz epey büyükse, birden çok katlıysa, modem ile diğer odalar arasında birden fazla duvar varsa, var olan internet ağını birden fazla kişi kullanıyorsa, internete sabit cihazlardan çok mobil cihazlarla bağlanıyorsanız, evin farklı noktalarındaki akıllı cihazlarınızı kolayca kontrol etmek istiyorsanız; evet, mesh Wi-Fi sistemini mutlaka kullanmalısınız.

İnternet bağlantınız yalnızca ara sıra sorun çıkarıyorsa, çoğu zaman sabit cihazlarla internete bağlanıyorsanız, ağ genişleticinizin yeni bir ağ üzerinden bağlantı sunması sorun yaratmıyorsa mesh Wi-Fi sistemi size çok da lazım değildir. Çünkü çoğu zaman kullanıcılar, yaşadıkları bağlantı sorununu basit ve ucuz bir ağ genişletici ile kolayca çözüyor. Mesh Wi-Fi sistemi eğer çok büyük bir yerde yaşamıyorsanız pek de lazım değil.

Tek bir ağ üzerinden evinizin her noktasında güçlü internet bağlantısı sunan mesh Wi-Fi nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistemin avantajlarıyla dezavantajlarından bahsettik. Mesh Wi-Fi kullanıyorsanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.