Yeni modemlerde kablosuz bağlanırken karşınıza 2.4 GHz ve 5 GHz olacak şekilde iki farklı seçenek çıkıyor. Peki hangisi daha hızlı, avantajları ve dezavantajları neler? Hadi gelin anlatalım.

Tüm dünyayla iletişim halinde olmamızı, binlerce kilometre uzaklığı bile saniyeler içinde aşabilmemizi sağlayan internet, yıllar içerisinde çok gelişti. İnternete olan bağlılığımız arttıkça, bu teknolojiye daha hızlı ulaşabilmek için yeni çalışmalar yapıldı. Bir modem aracılığıyla bağlantı kurduğumuz internet, modeminizin türüne göre sadece kablolu veya kablolu + kablosuz olarak bağlantı kurabilmenize olanak sunar.

Bugün sizlere internet bağlantınızın kablosuz tarafında yer alan modem frekanslarını tanıtacağız. 2.4 GHz ve 5 GHz olan modem frekansları, internet hızınıza tahmininizden de fazla etki edebilir. Hadi gelin şimdi bu iki frekansın ne olduğunu, bizlere neler sunduğunu yakından tanıyalım.

2.4 GHz ile 5 GHz Wİ-Fi arasındaki fark nedir?

İnternete bağlanmak için kullandığınız modem, kablosuz bağlantıyı destekliyorsa bir frekans yaymalıdır. 2.4 GHz ve 5 GHz ise bu frekans teknolojileridir. Öncelikle modeminizin hangi teknolojiye sahip olduğunu bilmek gerekiyor. Bazı modemler 2.4 GHz, bazıları 5 GHz frekans yayarken bazılarında ise ikisi birden bulunur. Günümüzdeki modemlerin çok büyük bir kısmında iki frekans da destekleniyor. Üstelik ikisi için ayrı bağlantı oluşturup tek internet üzerinden bulunduğunuz konuma göre geçiş yapabiliyorsunuz.

İkisinin de iyi olduğu alanlar olduğu gibi diğerine göre başarısız olduğu alanlar da vardır. Bu sebeple modeminizi kullanırken hangi frekansı kullanacağınızı bilmek gerekiyor. Bu iki modem frekansı arasındaki en önemli fark, interneti kullanacağınız alan ile internet hızınıza olan etkileridir.

2.4 GHz; 600 Mbps'e kadar internet hızı desteklerken 5 GHz'de bu oran 1300 Mbps'dir. Bu açıdan bakıldığında 5 GHz frekansının çok daha iyi hizmet verdiğini söyleyebiliriz. Bu gerçekten de doğru bir tanım. 5 GHz frekansını kullandığınızda daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Ancak bunun da çok önemli bir dezavantajı var. Özellikle araya duvarların girdiği ve modemden uzak olunduğu ortamlarda 5 GHz sınıfta kalmakta. 2.4 GHz frekansı ise frekans aralığının daha geniş olmasından dolayı duvarların içinden geçerek daha uzaklarda da sağlıklı internet almanızı sağlayabilir.

Hangi modem frekansını kullanmalıyım?

Elbette eski teknolojinin yoğunluğu genelde hep daha fazladır. Bu sebeple 2.4 GHz; 5 GHz frekansına göre daha kalabalık bir hattır. Evinizde veya çevrenizde bulunan pek çok cihaz 2.4 GHz frekansını kullanıyor. Bu sebeple 2.4 GHz frekansının yoğun olduğunu ve internet hızında yavaşlamaya neden olabileceğini gösteriyor. 5 GHz frekansı ise hem daha boş bir hat hem dalga boyu daha kısa olduğu için internetinizin daha hızlı olmasını sağlıyor. Dalga boyunun kısalığının size kattığı internet hız artışı, uzun mesafe ve duvar gibi engeller karşısında 5 GHz'in başarısız olmasına neden oluyor.

Bu sebeple eğer modeminizin bulunduğu oda veya yakınlarında internete bağlanıyorsanız 5 GHz frekansı size daha fazla hız katacaktır. Eğer modemden uzak kalıp arada pek çok duvar varken internete bağlanmak istiyorsanız, bu noktada 2.4 GHz frekansı sizi daha fazla memnun edecektir. 5 GHz frekansındaki gibi bir hız alamasanız da uzak mesafelerde de interneti kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu sebeple de hangi modem frekansını seçeceğiniz sizin bulunduğunuz konumla oldukça ilgili.

2.4 GHz Vs 5 GHz hız testi

Bu yazdıklarımız her ne olursa olsun teoride kalan şeyler. Bunları pratiğe dökmek için kendi evimde dual frekans destekleyen modemle aynı cihaz üzerinden 2.4 GHz ve 5 GHz frekanslarını karşılaştırdım. Yaptığım test videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Hazırladığım videoda evin 3 farklı yerinde her iki frekansa da hız testi yaptım. Modem yanında 5 GHz frekansının 45,7 Mbps indirme hızına ulaştığı gözlemlenirken 2.4 GHz frekansının 31,8 Mbps indirme hızında kaldığını görüyoruz.

Araya 1 duvarın girdiği ve modemden 5 metre kadar uzaklaştığımda 5 GHz'in 47,1 Mbps indirme hızına ulaştığını görüyoruz. Aynı yerde 2.4 GHz frekansı için yaptığım indirme hızı testinin 27,5 Mbps'te kaldığını gördüm.

Buraya kadar 5 GHz'in son derece başarılı olduğunu görüyoruz. Gerçekleştireceğim son testte işleri biraz zorlaştırmak istedim. O sebeple arada 3 duvarın olduğu 9 metre uzaklığa giderek aynı testi uyguladım. Bu noktada 5 GHz'in sadece 0,74 Mbps indirme hızına ulaştığını görüntüledim. 2.4 GHz ise 8,08 Mbps ile en azından işimi görecek bir internet sağlamaya devam ediyordu.

Öncelikle yaptığım bu test sadece bu iki teknoloji arasındaki farkı daha iyi anlamak için yapıldı. Laboratuvar ortamında değil, bir ev internetiyle tamamen doğal koşullarda gerçekleşti. Her ne kadar Speedtest'in internet kaynağı için sunduğu ad kısmında farklı isimler çıkıyor olsa da aynı modem ve internet üzerinden bağlanıldı. 5 GHz'in kısa mesafede çok başarılı bir teknolojiyken 2.4 GHz'in uzun mesafelerde günü kurtarmak için son derece kullanışlı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki değerler labarotuvar ortamında olmadığı için kesin bir sonuç veremez, ancak teknolojileri anlamamıza yardımcı olabilir.

Peki sizler 2.4 GHz ile 5 GHz arasındaki fark hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerin kablosuz internette çektiği en büyük sorunlar nelerdir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.