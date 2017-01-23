Kısa Bir Süre İçin Ücretsiz Olan 6 Ücretli iOS Uygulaması

iOS’te sınırlı bir süre için ücretsiz olan 6 ücretli uygulamayı sizler için sıraladık.

Ücretli bir mobil uygulamayı satın almadan önce bir süre deneyebilmek güzel olurdu. Bu durum her zaman ve her uygulama için geçerli olmasa da bazı istinalar mevcut. iOS’te bir süreliğine ücretsiz olarak sunulan 6 ücretli uygulamayı aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Piku Piku

Bu uygulama, iPhone kameranızı kullanarak GIF’ler ya da video döngüleri yapmanıza ve paylaşmanıza olanak sağlıyor. Uygulamanın normaldeki fiyatı 1,99 dolar.

Smart Alarm Clock

Akıllı bir algoritma kullanarak uyku döngünüzü takip eder ve alarmı belirlediğiniz zaman aralığında, uykunuzun en hafif olduğu aşamada çaldırır. Bu, vücudunuzun doğal olarak uyanmaya hazır olduğu optimum zamandır. Normalde uygulamanın fiyatı 0,99 dolar.

Budget and Expense Tracking

Bu, bütçe yapmanıza, verileri analiz etmenize, döviz çevirisi yapmanıza vb. şeylere imkan tanıyan basit bir gider takip uygulamasıdır. Uygulamanın fiyatı 2,99 dolar.

Magical Beasts: Where to Find Fantastic Creatures and Nab Them

Çeşitli yaratıkları yakalamak için telefonunuzun kamerasını kullandığınız bir oyun. Ancak dikkat edin! Bu yaratıklardan bazıları iyi, bazılarıysa kötü. Uygulamanın normaldeki fiyatı 0,99 dolar.

Tones

Sadece ekrandaki noktalara dokunarak melodiler oluşturabildiğiniz bir uygulama. Ayrıca uygulama, kullanılan sesleri, şarkının temposunu ve uzunluğunu kontrol etmenize imkan tanıyor. Uygulamanın normaldeki fiyatı 0,99 dolar.

Map Locations

Bu uygulama, favori lokasyonlarınızı etiketleyerek onları haritaya kaydetmenizi sağlıyor. Normalde uygulamanın fiyatı 1,99 dolar.