Bilim insanlarının tahminlerine göre bundan 105 yıl önce batan ve okyanusun dibinde kalmaya devam eden Titanik’in ömrü en fazla 20 yıl.

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olan İngiliz transatlantik gemisi Titanik, 15 Nisan 1912’de yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarpması sonucu batmıştı. Bulunduğu yeri ancak 1985 yılında tespit edilebilen gemideki yolcuların akrabalarına geminin kaldırılması teklifi sunulmuş, fakat o zamanın teknolojisi buna el vermediği için gerçekleştirilememişti.

3 bin 750 metre derinlikte yatan geminin iki temel parçası dışında aralarında yolcuların kişisel eşyaları dahil olmak üzere kömür, mobilya, çanak çömlek gibi onlarca eşya, ortalama 5x5 kilometrelik bir alana saçılmış durumda. Bunlardan bazıları çıkarılmış olsa da zamanla geminin büyük parçalarının kaldırılmasının imkansız olduğu anlaşıldı.

Üzerinde 4 farklı türde balık yaşıyor

Bilim insanları, 1991’de denizden çıkarılan küçük parçaları incelediklerinde üzerinde sürekli olarak büyüyen, çok katmanlı pas ve mikroorganizmaların oluşturduğu bir tabaka tespit ettiler. Geminin etrafında 24 tür omurgasız ve 4 türden balık yaşıyor. Fakat geminin en büyük düşmanının daha önce bilinmeyen bir bakteri türünün olduğu ve bu sebeple 20 yıl içerisinde geminin tamamen yok olma tehlikesi yaşadığı ortaya çıktı. Bakteriye, batan geminin anısını yaşatmak için Halomonas titanicae adının verildiği belirtildi.