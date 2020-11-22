Titanik Hakkında Çoğumuzun Bilmediği Ürpertici Gerçekler

14 Nisan 1912'de Atlas Okyanus'nda bir buz dağına çarpan ve saatler içerisinde yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan Titanik kazası, geçtiğimiz yüzyılın en trajik olaylarından birisiydi. Ancak bu kazanın duyulmasını sağlayan yaşananlar değil, daha çok 1999'da vizyona giren Titanik filmi olmuştu. Ancak bugün filmden değil, gerçeklerden konuşacağız.

Titanik, hikayesi ve müzikleri ile milyonların kalbinde yer kazanan bir film. Ancak tarih, filmler kadar etkileyici değil ve yaşananların acısı her zaman daha hissedilir oluyor. Filmde Jack ve Rose'un hikayesine odaklanılsa da Titanik kazasında, her biri ayrı hikayeye sahip yaklaşık 1.500 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaşanan trajedinin üzerinden 100 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Titanik kazasına ilişkin hâlâ cevabı verilemeyen çok soru, sorgulanması gereken çok fazla gerçek var. Bugün hem filmde gördgüğümüz hem de sonradan ortaya çıkan gerçeklerle, Titanik kazasına yakından bakıyoruz.

1. Filmde de gösterildiği gibi müzisyenler, gerçekten de gemi batarken enstrumanlarına sarılmıştı:

Titanik buz dağına çarpınca, kaptan yolcuların can kurtaran botlarına hücum etmesini engellemek için gemideki müzisyenlere güvertede konser vermelerini emretti. Geminin batacağı iyice anlaşılınca, grup konserlerinin bittiğini söyleyecek ve kalabalığa veda edeceklerdi. Ancak fikirlerini değiştirdiler. Gemiyle birlikte sular altında kalana dek enstrümanlarını çalmaya devam ettiler. Bu olay, kazadan kurtulanların anlattıkları sayesinde Titanik filminde de işlendi.

2. Titanik’in batması 2 saat 40 dakika sürdü:

Filmde söylense bile elbette filmin süresini uzatacağı için batış sahnelerini daha kısa sürede izledik. Elbette gerçekte yaşananlar filmdeki gibi hızlıca gerçekleşmedi. Yavaş yavaş başlayan su alma süreci ardından geminin tamamen gömülmesi, 2 saat 40 dakika sürdü.

3. Film icabı değildi: Gerçeten de yeteri kadar cankurtaran botu yoktu

Gemi, 64 adet cankurtaran botu alabilecek kadar büyüktü. Eğer bu kadar bot olsaydı, zaten yolcuların tamamı kurtulacaktı. Ancak geminin batmayacak bir gemi olduğu düşünüldüğü için, gemi tasarımcısı yalnızca 20 filikalık yer ayırmıştı. Ayrıca her bir filika 50-60 kişi kapasitesindeydi. Ancak geminin boşaltılması sırasında her filikaya 20 kişi yerleştirildi. Bu nedenle birçok kişi ya donarak ya da boğularak, korkunç bir biçimde hayatını kaybetti.

4. Batmayacağı düşünülen Titanik aslında batmaya çok uygun tasarlanmıştı:

Titanik için “batmaz gemi” denmesi, aslında geminin alt kısımlarının tasarımından kaynaklanıyordu. Alt kısım göz göz ve birbirinden yalıtılmış odalar şeklinde tasarlanmıştı. Ancak bir kusur vardı; su bu odalardan birbirine sızmıştı. Ayrıca ilk önce bir odanın tamamen suyla dolması, geminin bir yanını aşırı ağır yapıyor ve aşağı çekilmesine neden oluyordu. Bu nedenle Titanik'in önce bir tarafı battı, devamını biliyorsunuz.

5. Gemide daha önce de başka bir gemi kazasından kurtulan bir yolcu vardı.

Marcel R. A. Cornaire, 24 Kasım 1871’de birbiriyle Montevidio Limanı’na dek yarışacak iki gemiden birine binmişti. Cornaire'in bindiği gemi, bu hararete dayanamadı ve kazan dairesi patladı. 164 yolcudan 65’i kazadan kurtuldu, diğerleri yanarak öldü. Bu olaydan sonra Raymond gemiye binmeye tövbe etmişti ama Titanik’i görünce dayanamadı. Hemen bir bilet aldı. Kaza gerçekleştiğinde ise bu sefer şansı yaver gitmedi.

6. Titanik kendi adını taşıyan bir bakteri tarafından 20 yıl içinde tamamen yok edilecek:

Titanik 100 yıldan fazladır sular altında ve paslanıyor. Enkazda keşfedilen bir bakteri ise bu pasları yiyerek hayatta kalıyor, bakteriye de bilim dünyasında "Halomonas Titanicae" adı veriliyor. Eğer bu gidişat devam ederse, 20 yıl içinde ufacık bakteriler devasa gemi enkazını yiyip bitirecekler.