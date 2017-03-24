Kate Winslet, katıldığı bir gecede inanılmaz bir motive konuşması yaptı. Kendi başarısını anlatan Kate Winslet'e herkese neler yapabilecekleri hatırlatmaya çalıştı.

James Cameron’u birkaç filmle hatırlıyoruz. Bu filmler arasında Avatar gibi yeni bir sayfa aralamış filmler yer alıyor. Ancak James Cameron’un zirve noktası Avatar değil. James Cameron, bilmeyen kimsenin olmadığını düşündüğüm Titanik filmi ile zirveye ulaşmış bir yönetmen. Bildiğiniz gibi tam 14 dalda Oscar’a aday olmuş ve bunların 11’ini kazanmıştı. Ayrıca film yaklaşık 2 Milyar Dolar gelir elde ederek 1 Milyar Dolar barajını geçen ilk film olmuştu. Aynı şekilde filmin 200 Milyon dolar bütçesi, o zamana kadar yapılmış en bütçeli film olmasını sağlamıştı. Titanic, gişe hasılatında, bir başka James Cameron filmi Avatar gelene kadar tam 12 sene tek lider olarak kalmıştır.

Bu filmi efsaneleştiren iki isimden birisi olan Kate Winslet, WE’nin düzenlediği bir gecede inanılmaz bir konuşma yaptı. WE, 4 yıldır dünya çapında kalkınma ve gençlik yetkilendirme hayır kurumu olarak görev yapıyor. Burada konuşan Kate, kendi başarı hikayesini anlattı.

Winslet, “Ben geri döndüm, olumsuz yorumları yok saymak zorundaydım, kendime inanmak zorundaydım, her şeyin üstünde yükselmeyi seçmek zorundaydım ve çok çalışmak zorundaydım. Sevdiğiniz şeyleri yapabilmek için yıkılmaz olmalısınız ve inanın bana buna layık olduğunuza inanmak, bütün bunların arasında en zoru.” dedi. Winslet konuşmalarının devamında geçmişine indi.

“Kendime, ‘Benim için hazır mısın, dünya?’ diye sordum. Bunun için çalışmaya devam ettim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bir gün Titanik’te Rose karakterini oynadım, en olası aday bir sandviç dükkanında çalışan Kate’ti, birdenbire dünyanın en büyük filmlerinden birinde oynamıştım.” dedi.

Buraya kadar gelmenin hiç kolay olmadığını belirten Kate, “Okulda benimle dalga geçtiler, beni balina avcısı olarak çağırıyorlardı. Dolabın içine kitlendim ve benimle fazlasıyla dalga geçtiler.” diyen Kate, “Vücudumun sığmadığını söylediklerinde kimseyi dinlememem gerektiğini fark ettim. Bu benim, gerçek ben. Aynaya baktım, derin bir nefes aldım ve dedim ki kendime, ‘git oraya, çık ve yerine getir.” dedi. Bu başarılı konuşması için kendisine teşekkür ediyoruz.

Hayatta, başarılı olanları aşağılara çekmek isteyenler muhakkak olacaktır ancak önemli olan bu yolda ilerlerken kararlı adımlar atmak. Eskiden kimsenin filminde oynatmak istemediği Kate Winslet’i şu anda dünya starları arasında görüyoruz. Kusurları kabullenmek hayatı yaşamanız için ilk adımdır. Sanılanın aksine kimse kusursuz değildir. Evet, karşı komşunun oğlu da kusursuz değil. Her kimseniz o kişi olun. Başkalarının yönlendirdiği hayatı yaşamak, yaşamamaktır.