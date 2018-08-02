2018 yılının 'sıkıcı' diyebileceğimiz havasını dağıtabilecek olan telefon Red Hydrogen'in tanıtımı için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek.

Çentikli tasarımıyla piyasaya bomba gibi düşen iPhone X, belki de akıllı telefon dünyasına yapılabilecek en büyük kötülüklerden birini yaptı. İnovasyon yerine sadece kozmetiğin ve görselliğin ön planda olduğu, neredeyse birbirinin kopyası telefonlar görür olduk.

Bu rutini yıkmak isteyen ve piyasadaki ölü toprağını atacağına inanılan bir akıllı telefon geliyor: Red Hydrogen. Normalde kameralarıyla nam salan ve bu alandaki başarısıyla bilinen Red, 3 boyutlu görüntüleri hiçbir ek malzemeye ihtiyaç duymadan ekranda holografik görüntülere çevirmeyi planlıyor. '4 açılı görüntü' olarak adlandırılan bu teknoloji, telefon dünyasında bir çığır açabilir.

Tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kala, Red'in kurucusu ve CEO'su Jim Jannard'dan önemli açıklamalar geldi. Jannard şunları söyledi:

"4 açılı görüntüyü daha önce hiç kimse denemedi. Bu projeye başladığımızda telefon operatörleri veya telefonlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Ürünü piyasaya sürdüğümüzde bitmiş bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Uygulama güncellemeleri ve firmware'ler daha önce hiçbir telefonda görmediğiniz kadar çok olacak. Devam ettikçe öğreneceğiz. Dürüst olmak gerekirse bu piyasaya girmek gibi bi derdimiz yok."