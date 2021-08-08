1 Bitcoin ne kadar? Bu sorunun yanıtını sürekli Google'da aramaktan sıkıldıysanız, bu içeriğimizde kripto piyasasını ve kripto varlıkların fiyatlarını anlık olarak takip edebileceğiniz mobil uygulamaları listeliyoruz.

2020 yılının sonlarında hareketlenmeye başlayıp her ay yeni rekorlara koşan kripto para piyasası, bu süreçte birçok yeni yatırımcıyı bünyesine kattı. Öyle ki bu süreçte 1 Bitcoin, 65 bin dolara dayanarak tarihi rekorunu kırdı. Kripto paralara ve kripto para piyasasına olan ilgi her geçen gün artsa da birçok kişi, yetersiz takip veya bilgi eksikliğinden dolayı sermayesinin büyük bir kısmını piyasaya kaptırmak durumunda kalıyor.

Bu durumun önüne geçmek ve gerçek bir yatırımcı olmak için elbette yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve bunun yanında kripto piyasasını her an takip etmek gerekiyor. Bu içeriğimizdeyse Bitcoin fiyatını ve diğer kripto paraları takip edebileceğiniz 6 uygulamaya yakından bakacağız.

1 Bitcoin ne kadar? İşte kripto piyasasını takip edebileceğiniz 6 uygulama:

TradingView

CoinMarketCap

Investing

CoinCap

CoinStats

BitUniverse

TradingView

Puanı: 4,8

Geliştiricisi: TradingView Inc.

TradingView, hem yeni başlayanların hem de profesyonellerin tercih ettiği bir uygulama. Para piyasaları için bir tür sosyal medya diyebileceğimiz bu platformda istediğiniz şekilde teknik analiz yapabilir, gerçek zamanlı verilere anında ulaşabilir ve çalışmalarınızı diğer yatırımcılarla paylaşabilirsiniz.

CoinMarketCap

Puanı: 4,2

Geliştiricisi: CoinMarketCap.com

Kripto piyasasında yatırım yapan veya yatırım yapmayı düşünen kişilerin telefonlarında yüklü olması gereken uygulamalardan biri de CoinMarketCap. Piyasada yer alan 2000'den fazla kripto parayı takip edebileceğiniz bu uygulamada aynı zamanda 1 Bitcoin'in anlık değerini görebilir, piyasa hacmine bakabilir ve spesifik bir coin hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Investing

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Investing.com

Kripto para piyasalarında 1 Bitcoin fiyatını ve diğer varlıkların değerini takip etmek için kullanabileceğiniz Investing de yukarıdaki uygulamalara benzer bir deneyim vadediyor. Investing üzerinde çizim yaparak teknik analiz kullanabilir, kripto paralar için alarm kurabilir ya da her varlık için özel olan forumlarda diğer yatırımcılarla tartışmalara katılabilirsiniz.

CoinCap

Puanı: 3,9

Geliştiricisi: ShapeShift.com

CoinCap, gerçek zamanlı piyasa verileri ve takip özellikleriyle her an güncel verilere ulaşmanıza imkan tanıyan bir uygulama. Uygulamada takibe almak istediğiniz kripto varlıklar için alt portföyler oluşturabilir; örneğin "1 Bitcoin ne kadar?" sorusunun yanıtını doğrudan ana sayfa üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

CoinStats

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: Coin Stats Inc.

Bitcoin & kripto piyasasını takip etmek için kullanabileceğiniz bir başka uygulama da CoinStats. Uygulama içerisinde 1 Bitcoin'in fiyatını ister dolar olarak isterseniz de yerel para birimiyle takip edebilirsiniz. Bunun dışında uygulama içerisinde portföy oluşturabilir, 40'ın üzerindeki kaynaktan kripto ile ilgili haberleri görüntüleyebilir ve varlıklar için alarm kurabilirsiniz.

BitUniverse

Puanı: 4,5

Geliştiricisi: BitUniverse Co.

Listemizdeki son kripto takip uygulaması olan BitUniverse, Bitcoin ve altcoinlerin değerini size güncel olarak sunan bir uygulama. Bu uygulamada da yine seçtiğiniz kripto varlıklar için alarm kurabilir; örneğin "1 Bitcoin fiyatı X seviyeye geldiğinde haber ver" diyebilirsiniz.

Kripto piyasasını ve 1 Bitcoin'in değerini anlık olarak takip edebileceğiniz kripto takip uygulamalarını listelediğimiz içeriğimizin burada sonuna geliyoruz. Bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilir, yukarıdakilerden farklı olarak kullandığınız kripto takip uygulamalarını yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.