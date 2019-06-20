11 Eylül’e Ait Daha Önce Görülmemiş Fotoğraflar Ortaya Çıktı

Bir müzayededen aldığı CD’leri inceleyen arşiv koleksiyoncusu, 2001’de gerçekleşen 11 Eylül saldırısından hemen sonra, Sıfır Noktası’nda çekilmiş 2.400 fotoğraf buldu.

Jason Scott isimli bir arşivci, katıldığı bir açık artırmada bir koli CD satın aldı. Eve döndüğünde CD’lerin içerisinde neler olduğunu merak eden Scott, 11 Eylül saldırılarının bu zamana kadar ortaya çıkmayan görüntüleriyle karşılaştı.

Dijital albümde, Sıfır Noktası’nda çekilen fotoğraflar bulunuyordu. Hem yer seviyesinde hem de yukarıdan çekilen fotoğraflarda çalışan işçilerin yanı sıra İkiz Kuleler’in etrafında bulunan ve içi hasar görmüş blokların fotoğrafları da ortaya çıktı.

Jason Scott’ın arkadaşı Dr. Johnathan Burgess, “Genellikle böyle eşyalar satışlarda göz ardı edilir. Biz bunları almasaydık bu CD’ler çok yüksek ihtimalle çöpte olurdu” açıklamalarında bulundu.

Dr. Burgess, fotoğrafları paylaşmanın ‘insanlık için doğru olan şey’ olduğunu ve fotoğraflardan etkilenen kişilerin bu değerli tercihlerini destekleyerek bağışta bulunabileceklerini belirtti.

CD’lerden ortaya çıkan tüm fotoğraflar Flickr üzerinden paylaşıldı. Dilerseniz buradaki bağlantı üzerinden tüm fotoğraflara ulaşabilirsiniz.