Bilimin Penceresinden Cevaplıyoruz: Kan Verdikten Sonra Kolumuz Neden Morarıyor?

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Kan verdikten sonra kolumuzda oluşan morluğun sebebini biliyor musunuz? Her insanda aynı düzeyde oluşmayan bu morluk, aslında cildimizle alakalı.

Her zaman yaşamadığımız bu morluk, neden bazı zamanlarda belirirken bazı zamanlarda da hiç oluşmuyor?

Cevap için sizi aşağı doğru alalım...

Aslında esas sebep, kan verirken damarımızın zedelenmesi.

kol morarması

Cilt altındaki kılcal damarların iğneden hasar görmesi, ortaya böyle morluk çıkarabiliyor. Böyle bir durumda ise kan, damardan dışarı sızarak çevredeki dokulara yayılıyor ve işte o morarma oluşuyor. Hele bir de birden fazla deneme yapıldıysa, morarma olmazsa olmaz hâle geliyor.

Tabii bunun yanında kılcal damarların cilt yüzeyine çok yakın olması var. İğne girişinden sonra bu küçük damarlar, çok basit bir şekilde hasar alabiliyor. Bu hasardan sonra ise kan, dokuya yayılıyor.

Bazı insanlarda kan, uzun sürede pıhtılaşabiliyor.

kolda morluk

Kanın pıhtılaşma süreci her insanda bir olmuyor. Bu durum, kanın dokuya çok fazla yayılmasına ve morluk oluşmasına da neden olabiliyor. Yani her zaman iğne tarafından zedelenen bir damar bu morluğa sebep olmuyor.

Ayrıca kan verdikten sonra pamuğu bastırmamız gerektiğini de hep duyuyoruz. Bu bölgeye yeterince baskı uygulanmazsa, kan, damardan dışarı sızmaya devam ederek morluk oluşmasına zemin hazırlıyor.

Tüm bu sebeplerin yanında kişisel faktörler de devreye giriyor. Eğer kullandığınız kan sulandırıcı bir ilaç varsa ya da cildiniz çok hassassa morarma kaçınılmaz olabilir.

Kaynaklar: healthline, ivwatch

İlginizi çekebilir:
İLGİLİ HABER

Bazılarımızın Damarları, Kan Verme Sırasında Neden Bu Kadar Zor Bulunur?
İLGİLİ HABER

Vücudumuzda Kan Damarı Olmayan Tek Yer Neresi? Eğer Orada da Olsaydı Hayatımız Çok Farklı Olabilirdi!
İLGİLİ HABER

Kan Alırken Neden Atardamar Yerine Toplardamar Tercih Ediliyor? Sebebini Öğrendikten Sonra İğne Korkunuzdan Vazgeçebilirsiniz!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler