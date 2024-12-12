Kan verdikten sonra kolumuzda oluşan morluğun sebebini biliyor musunuz? Her insanda aynı düzeyde oluşmayan bu morluk, aslında cildimizle alakalı.

Her zaman yaşamadığımız bu morluk, neden bazı zamanlarda belirirken bazı zamanlarda da hiç oluşmuyor?

Cevap için sizi aşağı doğru alalım...

Aslında esas sebep, kan verirken damarımızın zedelenmesi.

Cilt altındaki kılcal damarların iğneden hasar görmesi, ortaya böyle morluk çıkarabiliyor. Böyle bir durumda ise kan, damardan dışarı sızarak çevredeki dokulara yayılıyor ve işte o morarma oluşuyor. Hele bir de birden fazla deneme yapıldıysa, morarma olmazsa olmaz hâle geliyor.

Tabii bunun yanında kılcal damarların cilt yüzeyine çok yakın olması var. İğne girişinden sonra bu küçük damarlar, çok basit bir şekilde hasar alabiliyor. Bu hasardan sonra ise kan, dokuya yayılıyor.

Bazı insanlarda kan, uzun sürede pıhtılaşabiliyor.

Kanın pıhtılaşma süreci her insanda bir olmuyor. Bu durum, kanın dokuya çok fazla yayılmasına ve morluk oluşmasına da neden olabiliyor. Yani her zaman iğne tarafından zedelenen bir damar bu morluğa sebep olmuyor.

Ayrıca kan verdikten sonra pamuğu bastırmamız gerektiğini de hep duyuyoruz. Bu bölgeye yeterince baskı uygulanmazsa, kan, damardan dışarı sızmaya devam ederek morluk oluşmasına zemin hazırlıyor.

Tüm bu sebeplerin yanında kişisel faktörler de devreye giriyor. Eğer kullandığınız kan sulandırıcı bir ilaç varsa ya da cildiniz çok hassassa morarma kaçınılmaz olabilir.

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