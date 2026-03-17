[17 Mart-7 Nisan] Toplam Değeri 10 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mart ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party
|1.530 TL
|17 Mart
|South of Midnight
|1.399 TL
|18 Mart
|The Alters
|700 TL
|18 Mart
|Disco Elysium - The Final Cut
|395,29 TL
|19 Mart
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|1.749 TL
|24 Mart
|Absolum
|Belli değil
|25 Mart
|Nova Roma
|Belli değil
|26 Mart
|The Long Dark
|628 TL
|30 Mart
|RESIDENT EVIL 7 biohazard
|699 TL
|31 Mart
|Barbie Horse Trails
|1.530 TL
|2 Nisan
|Clair Obscur Expedition 33
|820 TL
|2 Nisan
|FINAL FANTASY IV
|629 TL
|7 Nisan
