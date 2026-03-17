Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[17 Mart-7 Nisan] Toplam Değeri 10 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine Star Wars Outlaws dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Mart ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party 1.530 TL 17 Mart
South of Midnight 1.399 TL 18 Mart
The Alters 700 TL 18 Mart
Disco Elysium - The Final Cut 395,29 TL 19 Mart
Like a Dragon: Infinite Wealth 1.749 TL 24 Mart
Absolum Belli değil 25 Mart
Nova Roma Belli değil 26 Mart
The Long Dark 628 TL 30 Mart
RESIDENT EVIL 7 biohazard 699 TL 31 Mart
Barbie Horse Trails 1.530 TL 2 Nisan
Clair Obscur Expedition 33 820 TL 2 Nisan
FINAL FANTASY IV 629 TL 7 Nisan
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com