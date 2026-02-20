Tümü Webekno
[19-26 Şubat] Toplam Değeri 432 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise Return to Ash ve STALCRAFT: X oldu. Bu iki oyunu, 26 Şubat tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Return to Ash nasıl bir oyun?

2

Tanıdığı hastane odasından eser kalmamış. Pencerenin ötesinde sonsuzluğa uzanan, beyaz bir hiçlik var. Olağan sancıları ve ağrıları dinmiş; kendini yıllardır hissetmediği kadar iyi hissediyor. Bu bir rüya mı, yoksa... Return to Ash, duygusal hikâye anlatımına ve ilişki kurmaya odaklanan, anlatı temelli bir görsel roman. Vereceğin kararlar Ashleigh'nin yolculuğunu şekillendirecek ve öyküsünün nasıl sona ereceğini belirleyecek. Gizemli bir öbür dünyayı keşfet, bu tuhaf arafa hapsolmuş diğer ruhlarla bağ kur ve kendisine "Ölüm" (Death) diyen maskeli bir varlığın imkânsız, işkence gibi sınavlarıyla yüzleş.

Return to Ash fragmanı

STALCRAFT: X nasıl bir oyun?

2

STALCRAFT: X, RPG unsurları içeren ücretsiz bir MMOFPS oyunudur. Başlangıç Paketi ile Zone dünyasını keşfetmeye başlayın. Bu paket, ilk baskınlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

STALCRAFT: X fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

