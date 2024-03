Türkiye'de 1986'dan 2016 yılına kadar video oyun endüstrisi nasıl gelişti? Bu içerikte oyunlarda yer alan firmalar, geliştirilen platformlar, türler ve yapımda emeği olan kişiler yer alıyor.

Türkiye'nin video oyun geliştirme serüveni nasıl başladı? Commodore 64, 1982 yılında piyasaya çıktı. Commdore 64, Türkiye'ye ilk kez 1984 yılında geldi. Türkiye adına oyun geliştirme macerası bu mucize cihazların ortaya çıkmasıyla başladı.

İlk Türk yapımı video oyununun, Commodore 64'lerin Türkiye'ye gelmesinden yaklaşık 2 yıl sonra çıkarılmış olması, Türkler'in teknolojiyi ne kadar yakından takip ettiğini de gösteriyor. Bu içerikte, geçmişten modern zamanlara kadar yayımlanmış olan ve Türkiye'de geliştirilen video oyunlarına göz atacaksınız.

Türk yapımı olan ilk video oyunu Barbaros:

Bu oyun, 1986 yılında Ufo Software tarafından yapıldı. Commodore 64 oyunu olan Barbaros’un, kapak görselinde yer alan bir numara vardır, bu numara Ufo Bilgisayar’ın Commodore dergisindeki ilanda yer alan telefon numarası ile aynıdır.

Yine Ufo Software'dan Strip Tavla:

Ufo Sofware’in bir diğer oyunu ünvanını taşıyan Strip Tavla, 1988 yılında Commodore 64 platformu için geliştirildi.

Macera türündeki ilk oyunumuz da Keloğlan olmuş.

Bu oyunun grafik programlamasını Ahmet Ergen ve yazılımını ise Ilgaz Akbaş yaptı. Keloğlan’a, oyunda güzel prensesi ölüm uykusundan uyandırmak için yardım etmek gerekiyor. Bu oyun, 1989 yılında Commdore 64 platformu için çıkarıldı. Yapımcı firma Byte Bilgisayar’dır. Byte Bilgisayar kurucusu Derya Yalazkan’dır.

1991'den gelen Dinozorus:

Dinozorus, Uğur "Vigo" Özyılmazel tarafından geliştirildi. Bu oyunun karakter tasarımları Bizimcity ve Sizinkiler karikatürlerinin sahibi Salih Memecan tarafından yapıldı. Dinozorus, 1991 yılında Amiga 1200 için çıkarıldı.

İlk Türk strateji oyunumuz: Hançer

Hançer, Digital Dreams Art tarafından 1992’de piyasaya sürüldü. Oyun, Amiga platformuna çıkarıldı. Hançer, Tolga Agnar Kahraman ve Volkan “Ravel” Uçmak tarafından geliştirildi.

Monopoly tarzında bir oyun olan Para ve Güç:

Oyun, 1992’de Amiga bilgisayarlar için çıkarıldı. Bu oyun, Amos Basic programlama dili ile yazıldı. Oyunu, Hayrettin Yıldız ve Murad Omay geliştirdiler. Yapımcı firma Safa Soft’dur.

Nişancı türünün ülkemizdeki ilk örneklerinden: Ölüm Makinası

Ölüm Makinası,1992 yılında Safasoft tarafından yapıldı. Bu oyun, Commodore 64 platformu için geliştirildi.

Pis Yedili

Pis Yedili, 1992 yılında Amiga platformu için çıkarılan bir iskambil oyunudur. Oyun, Bülent Baltacıoğlu tarafından geliştirildi.

Dünya genelinde yazılmış ilk tarım ve çiftçilik konulu bilgisayar oyunu: Umut Tarlaları

Bu oyun, Özgür Özol, Sadık Karakale ve Aydın Titiz tarafından geliştirilip, 1993 yılında SiliconWorx adıyla Amiga 500 platformunda piyasaya sürüldü. Oyun, Amos Basic programlama dili kullanılarak yazıldı.

RPG türümüz de olmasın mı? Karşınızda İstanbul Efsaneleri: Lale Savaşçıları

İstanbul Efsaneleri : Lale Savaşçıları, 1994 yılında SiliconWorx tarafından geliştirildi. RPG (Rol yapma oyunu) oyun türünde olan bu oyun, Amiga platformuna çıkarıldı. Daha sonra bilgisayar platformuna port (giriş) yapma işlemini Compuphiliacs isimli kodlama grubu üstlendi.

Dedektif Fırtına

Dedektif Fırtına, Türkiye’nin adventure (macera) türünde geliştirilmiş ilk bilgisayar oyunlarından. Oyun 1996 yılında Cartoon Animasyon Stüdyoları tarafından bilgisayar platformuna çıkarıldı. Dedektif Fırtına’nın senaryosunu Nuray Hadimoğlu yazmış, grafiklerini Nuray Hadimoğlu ve eşi Fehim Hadimoğlu tasarladı. Oyunun programlamasını Sencer Çoltu kodladı.

Gerçeğin Ötesinde

Gerçeğin Ötesinde, 1996 yılında Cartoon Animasyon Stüdyoları tarafından bilgisayar platformuna çıkarıldı.

90'lı yıllara Cin Ali Cadaloz Cadı'ya Karşı oyunuyla veda ediyoruz.

Cin Ali Cadaloz Cadı'ya Karşı, 1999 yılında Aksoy Yayıncılık tarafından 1 kitap ve 1 oyun şeklinde yayımlandı. Oyun, bilgisayar platformu için geliştirildi.

2000'lerin ilk yapımlarından: SR-Man

SR-MAN, Flupamid SR adlı bir ilacın tanıtımı için Sanovel ilaç firmasına yapılmış bir reklam oyunudur. Oyun, 2002 yılında bilgisayar platformu için ücretsiz olarak dağıtıldı. Oyununun programlamasını Yasin Demirden yaparken grafiklerini Yakup Demirden ve Kadir Demirden tasarlayıp, müziklerini ve sinematik videolarını Nezih Kambur yaptı. Oyunun türü FPS’dir (Birinci Şahıs Nişancı).

Resident Evil yapımından ilham alan 'Lanetin Hikayesi'

Oyunun türü hayatta kalma, korku oyunu ve TPS’dir (Üçüncü Şahıs Nişancı). Oyun, İdris Çelik tarafından geliştirildi. Oyun, Resident Evil: Code Veronica’dan ilham aldı. Bu oyun, 2002 yılında bilgisayar platformu için çıkarıldı.

Türkiye’den dünyaya açılan ilk oyun: Dual Blades

Dual Blades’i Galip Kartoğlu geliştirildi. Bu oyun, 2002 yılında Nintendo’nun Game Boy Advance konsoluna çıkarıldı. Oyunu geliştiren şirket olan Vivid Image, 1988 yılında Mevlüt Dinç tarafından kuruldu.

Koridor – İnfaz Listesi

Oyun, Hakan Nehir tarafından, 2003 yılında bilgisayar platformu için geliştirildi. Koridor – İnfaz Listesi’nin türü FPS (Birinci Şahıs Nişancı) olarak tanımlanmaktadır. Oyun, bu oyundan üç yıl önce piyasaya sürülen Counter Strike'a benzer özellikler taşıyor.

Pusu : Uyanış

Oyun, Infosfer (3TE Games) tarafından geliştirilerek, Yoğurt Teknolojileri tarafından dağıtıldı. Türkiye’nin tür olarak ilk 3 boyutlu aksiyon oyunudur. Bu oyun, 2005 tarihinde bilgisayar platformu için çıkarıldı. Oyunun tasarımcıları Cem Uzunlar ve Hakan Yüksel’dir.

Eti Yami - Mekanik İstila

ETİ’nin, YAMİ çikolatası reklamı için geliştirilen Eti Yami – Mekanik İstila oyunu, Yoğurt Teknolojileri tarafından, 2006 yılında bilgisayar platformuna çıkarıldı. Oyun, İstanbul’da geçen ilk oyun olma özelliği taşıyor.

Kabus 22

Kabus 22, Son Işık tarafından geliştirilip Vestel tarafından 2006 yılında yayımlandı. Bu oyun, bilgisayar platformu için çıkarıldı. Oyun, daha sonra Merscom tarafından yurt dışına dağıtıldı. Oyunun türü korkudur.

İstanbul Kıyamet Vakti

İKV (İstanbul Kıyamet Vakti), Mevlüt Dinç’in kurucusu olduğu Sobee tarafından, 2007 yılında yayımlandı. Oyun, bilgisayar platformu için çıkarıldı. Oyunun türü MMORPG’dir (Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu). Oyun, Türkiye’de geliştirilen ilk MMORPG oyunudur.

Culpa Innata

Culpa Innata, Alev Alatlı’nın “Schrödinger’in Kedisi” adlı kitabını konu aldı. Oyun, Momentum DMT tarafından 2007 yılında bilgisayar platformu için geliştirildi. Culpa Innata’yı, Steam üzerinden indirmek mümkün.

Darkness Within : In Pursuit of Loath Nolder

Zoetrope Interactive tarafından, bilgisayar platformu için geliştirilen Darkness Within : In Pursuit of Loath Nolder, Lighthouse Interactive tarafından, 2007 yılında yayımlandı. Daha sonra Lighthouse Interactive’in, iflas etmesi sonrası, 2009 yılında Iceberg Interactive tarafından, yayım hakları satın alındı. Oyun, 3D adventure (3 boyutlu macera) ve korku gerilim türündedir. Oyunun tasarımcıları Onur Şamlı, Oral Şamlı ve Galip Kartoğlu’dur.

Yarış oyunlarımızdan Citroen C4 Robot:

Citroen C4 Robot, 2008 Yılında 2GEN ve Sobee tarafından geliştirildi. Yayımcı, Citroën Türkiye’dir (Baylas Otomotiv). Oyun, bilgisayar platformu için çıkarıldı.

Akıllara en çok kazınanlardan: Mount & Blade

Daha sonraları dünya arenasında adından sıkça söz ettirecek olan Mount & Blade, 2008 yılında TaleWorlds (TaleWorlds Entertainment) tarafından geliştirildi. Oyunun tasarımcısı TaleWorlds’un kurucusu olan Armağan Yavuz’dur.

Son Korsan

Son Korsan, Consala Games tarafından, 2009 yılında geliştirildi. Oyuna IOS, Android, Facebook ve web tarayıcısından erişilebiliyor. Oyunun türü multiplayer (çok oyunculu) ve stratejidir.

Bir nesli elinde büyüten SüperCan:

SüperCan, 2011 yılında Sobee tarafından geliştirildi ve Türk Telekom tarafından yayımlandı. Sobee, bu oyunda, Marvel ile anlaşma sağlayarak Iron Man, Spiderman ve Hulk gibi dünyaca ünlü süper kahramanların oyunda yer almasını sağladı.

I Can Football, Sobee tarafından, Vestel sponsorluğunda, geliştirilen çevrimiçi ve çok oyunculu üç boyutlu futbol oyunudur. Oyunun, 2008 yılında test sürümü ve 2009 yılında tam sürümü yayımlandı. Oyun, Sobee’nin Türk Telekom tarafından satın alınmasının ardından TTNET tarafından yayımlandı.

Bulmaca türünün örneklerinden Monochroma:

Oyun, 2014 yılında yayımlandı. Nowhere Studios tarafından, geliştirilen bu oyunun türleri platform ve bulmacadır.

Türk yapımı MMOFPS arayanlar için Zula, ilaç gibi gelmişti.

Zula, MadByte Games tarafından geliştirildi. Oyun, Lokum Games tarafından, 2015 yılında yayımlandı. Zula, Türkiye’den çıkan, ilk MMOFPS (Devasa çok oyunculu çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunu) oyunu olma özelliği taşıyor.

VOI ise bağımsız, bulmaca türünde olan bir yapım.

VOI, Yunus Ayyıldız tarafından, 2016 yılında geliştirilip yayımlandı. Oyun, bağımsız bir video oyunudur. Bu oyunun türü bulmacadır. Oyuna Steam, Google Play ve App Store’dan erişilebiliyor.

Hat Trick Header

No-pact tarafından, geliştirilen Hat Trick Header, 2016 yılında yayımlandı.

Overfall

Overfall, Atıl Samancıoğlu tarafından kurulan Pera Games tarafından geliştirildi. Oyun, 2016 yılında yayımlandı.

Bu içerikte, geçmişten 2016 yılına kadar yayımlanmış olan ve Türkiye'de geliştirilen video oyunları ile ilgili bilgilere yer verdik. Bir sonraki içeriğimizde 2016'dan günümüze kadar olan Türk yapımı en iyi oyunları yayımlayacağız.

