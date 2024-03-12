Oyuncular oyun mekaniğini aşan zekice yöntemler deniyorlar. Bu yöntemler oyunun akışını kırarak ilginç durumları ortaya çıkarıyor. Eminiz ki geliştiricilerin aklının ucundan bile geçmemiştir.

Video oyun şirketleri genellikle bilinçli olarak oyun hataları bırakmazlar. Bu tür olaylar oyunun akışını eğlenceli yapmasına olanak sağlamasının yanı sıra kanser edecek seviyede oyunu engeller şekilde de karşımıza çıkabiliyor. Hatta bu tür hataların video oyun şirketi için dolaylı reklam olduğunu da söyleyebiliriz.

Oyuncular oyundaki hataları keşfettiklerinde veya oyunun asıl dinamiğine aykırı olduğunu bildiklerinde bile bu glitch'lere (kusurlara) ulaşmayı deniyorlar. Bu, hamle başarılı olursa onları zeki hissettirirken bir şeyler başarmış hissini de onlara yaşatıyor.

1- Nasıl olur? Dead Rising 2'de helikopteri elimizdeki silahlar ile alt edemiyoruz.

Bu oyunda helikopteri alt etmeniz isteniyor. Elinizdeki silahlar ile bu helikoptere hasar vermeniz imkânsız. Yalnızca etraftaki nesneleri fırlattığınızda helikoptere hasar verebiliyorsunuz.

Bu görev çok sıkıcı olduğundan oyuncular yeni bir şey keşfetmiş. Oyunda spitball gun (tükürük topu silahı) adında pinpon topu atan bir tüfek var. Bu tüfek normalde düşmana zarar vermiyor. Ancak helikoptere bu pinpon topu atan tüfek ile ateş ederseniz kolayca devre dışı bırakabiliyorsunuz.

2- Shrek Extra Large oyununda haritadan dışarı çıkmanın bedeli ağır. (1:24)

Geliştiriciler sizi bir çeşit oyun konsolunun içini andıran bir odaya tıkıyor, oradan çıkmanız asla mümkün değil. Oyundaki bu olayın sadece GameCube adındaki console versiyonunda yaşandığını hatırlatalım.

3- Hogwarts Legacy'de trollerden kurtulmanın böyle bir yolu da mı varmış?

Trolleri üzerinize çekin ve uçurumun kenarına geldiğinizde uçmaya başlayın. Troller sizi takip etmeye devam edecekler, böylelikle uçurumdan aşağı düşüp öleceklerdir.

4- Half-Life 2: Bu oyunda tahta palet ile uçabildiğinizi biliyor muydunuz?

Bu oyunda tahta paletin üstüne çıkarak hareket ettiğinizde, Aladdin’in uçan halısıymış gibi uçabiliyorsunuz.

5- Halo 2'de göklere zıplamanın kolay bir yolu var.

Bu oyunda duvarın kenarındaki çıkıntıya zıplayıp orada kalabiliyorsunuzdur. İşin ilginci, zıpladığınız yer orada durulabilecek kadar geniş değil. Hata bununla da kalmıyor. Bahsettiğimiz yerden zıpladığınızda aşırı yükseğe kadar çıkabiliyorsunuz.

6- Bir X kullanıcısı, God of War oyununun PlayStation versiyonunda kamerayı ele geçirmeyi başardı!

Bu yöntemle kamera kontrol edilebiliyor hatta istendiğinde durdurulup tekrar başlatılabiliyor. Bu yöntemin özel tuşlara basılarak etkinleştirildiğini de söyleyelim. X kullanıcısı bununla da kalmayıp Kratos tarafından başlangıçta uçurumdan aşağı atılan Baldur'u takip ediyor. Ortaya çok ilginç bir görüntü çıkıyor.

7- Skyrim'de hiç NPC'nin kafasına kovayı geçirmeyi denediniz mi? (1:14)

Bu oyunda objeleri istediğiniz yerden alıp rahatlıkla bırakabiliyorsunuz. Oyunda bir kullanıcı yerde duran bir kovayı aldı ve NPC'nin kafasına geçirdi. İşin ilginç yanı NPC bu durumla ilgili herhangi bir tepki vermiyor. Kafasında kova ile bekliyor.

8- Final Fantasy 2'de deneyim kazanmanın basit bir yolu var.

Oyunda Skyrim benzeri büyü yapmanın gücü artırdığı bir sistem vardır. Üstelik bunun için savaşmanıza gerek yok. Bu hata büyü gücü ile düşmanı hedefleyip saldırmaktan vazgeçtiğinizde dahi deneyim kazandırıyor.

9- Heavy Rain [SPOILER]: Bu oyunda istediğiniz zaman bağırabilirsiniz. (1:17)

Shaun bu oyunun final sahnesinde ölüyor. Tam o sırada Shaun’un adını bağırmak için X’e basıyorsunuz. Ardından L2’ye basarak herhangi bir şeyi seçerseniz ilginç bir durum oluşuyor. Bu tuşlara doğru zamanda basarak sahneyi kesiyorsunuz, bu yöntem ile istediğiniz zaman Shaun diye bağırabilirsiniz. Bu da oldukça komik sahnelerin çıkmasına sebep oluyor.

10- Bu oyunda silahtan daha etkili bir kesici araç var.

Resident Evil: Code Veronica’da bıçak çok etkili bir silah değil. Bıçak ile saldırı yaparsanız düşman normal şartlarda bir kere hasar alıyor. Bıçak ile saldırı yaparken aşağı doğru bakarsanız durum biraz değişiyor. Bıçak saldırısını aşağı doğru bakarak yaptığınızda, düşman üç-dört kere hasar alıyor.

11- Red Dead Redemption'da molotofu hareket hâlindeki düşmanlara atmak çok basit.

Elinizde molotof varken Dead Eye’ı açarsanız kolayca her şeyi hedefleyebilirsiniz. Molotofu fırlattığınızda hedefi takip edip kolayca vuracaktı; uçan bir kuş veya at ile giden biri, hiç fark etmez.

12- Tom Raider: The Angel of Darkness'ta, kesilen sahneyi gösteren bir yol var.

Oyunda bir seviye seçme kodu kullanırsanız ilk seviyede bölümü tamamlamaya yarayan merdiveni gerekli anahtarı almadan geçebilirsiniz. Normalde seviye merdiveni geçince tamamlanır ancak seviye geçme kodu kullandığınız için kesilen bir sahneyi görmenizi mümkün kılıyor.

13- Resident Evil 4'te 1.5 kat daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. (1:35)

Bu oyunda elinize pompalı tüfek alıp hızlıca başka silah ile değiştirirseniz oyunda size avantaj sağlıyor. Oyundaki her şeyi 1.5 kat daha hızlı yapabiliyorsunuz.

14- Metal Gear Solid 5 oyununda keskin nişancıyı sessiz şekilde etkisiz hâle getirmek mümkün.

Bu oyunun başında bir keskin nişancı ile savaşıyorsunuz. Onu alt etmenin kolay bir yolu var, hava yardımını keskin nişancının üstüne düşürmek. Bunu yapması başlangıçta biraz zor gelebilir ancak pratik yaptıkça istediğiniz yere düşürebilirsiniz. Tabii ki bu yöntem devriye atan ve hareket hâlindeki düşmanlar için iyi bir yöntem olmayabilir. Bu eğlenceli açığın ne yazık ki sonrasında yamalandığını belirtelim.

15- Grand Theft Auto 4'te bu salıncak sizi öldürebilir.

Bu salıncağa yanlış açıyla yaklaşırsanız sizi öldürüyor. Aynı salıncağa bir araç kullanarak çarptığınızda ise sizi aracınız ile beraber havaya fırlatıyor.

16- Fallout 4'te kilit açmanıza yardımcı olacak sürpriz biri var. (0:39)

Her kilidi açmak için uğraşmaya değmez diyorsanız bir çözümü var. Oyundaki köpeğinizi kilit açmak için kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu minik dostunuza eşyayı getir komutunu vermek. O, etraftaki alınabilir her şeyi otomatik olarak size getirecektir. Böylece kilit açmadan kasadaki eşyaya sahip olabileceksiniz.

17- CJ bisiklet binerken oluşan hata oldukça eğlenceli görünüyor. (1:55)

GTA San Andreas PlayStation versiyonunda CJ’in dağ bisikleti ile ilginç bir anısı var gibi görünüyor. Bisiklet üstündeyken kontrol cihazınızdan X’e dokunurken Kare tuşuna basılı tutun. CJ bisikleti elinden alınıyor da bırakmak istemiyor gibi kolları ve bacakları uzuyor.

18- Doom'da bu yöntem ile düşmana daha çok hasar vermeniz mümkün.

Bu oyunda silahlar arası geçiş yapabildiğimiz silah tekerleği arayüzü var. BFG 9000 silahıyla ateş ettikten sonra silah tekerliğini açarsanız zaman yavaşlayacaktır. Böylece düşmana verdiğiniz hasar devam edecektir. Bu da düşmana normalde olduğundan 2-3 kat daha fazla hasar vermenizi sağlayacaktır.

19- Legend of Zelda: Breath of the Wild'da dev koruyucu robotları öldürmenin basit bir yöntemi var. (0:35)

Hyrule etrafında dolaşan dev koruyucu robotlar var. Bu robotlar bazen ölü taklidi yapıyorlar. Bunları öldürmenin kolay bir yolu var. Dev koruyucu robotlar ölü taklidi yaparken Stasis’i kullanırsanız her zamanki gibi donmak yerine yere düşecek ve anında öleceklerdir.

20- Dark Souls'da envanterinizdeki bu ögenin kullanımını görünce çok şaşıracaksınız.

Bu oyunda gübre turtası koruması adı verilen bir öge var. Bu ögeyi düşmanın toplayabileceği bir yere bıraktığınızda düşman bir anda haritayı terk ediyor.

İlginizi çekebilecek oyun içerikleri: