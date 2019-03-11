1994 Model Toyota Supra, Yaklaşık 1 Milyon TL'ye Satıldı

1994 yılına ait bir Toyota Supra, açık arttırmada tam 173,600 dolara alıcı buldu. TL cinsinden hesaplandığında 940 bin TL’den fazla eden bu fiyat, standart üretim bir otomobil için ödendi.

Açık arttırmalar oldukça ilginç sonuçlara sahne oluyor. Müzayedecilerin insanları kızıştırmak ve daha fazla ödemelerini sağlamak için yöntemleri elbette var. Hatta bazı müzayedeciler, olmayan teklifleri bile varmış gibi göstererek fiyat yükseltebiliyorlar.

Amelia Adası Otomobil Müzayedesi’nde tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ancak 1994 model, standart üretim bir Toyota Supra tam 173,600 dolara satıldı.

Otomobil yaklaşık 18000 kilometrede, yani yaşına göre epey düşük bir kilometreye sahip. Bu araç, bir önceki rekoru da tarihe gömerek en pahalı Toyota Supra rekorunu ele geçirdi. Bir önceki rekor 121 bin dolardı.

Müzayede evi, yaptığı paylaşımda müzayede hakkında bazı bilgiler verdi. Aracın ilk olarak Illionis’te satıldığını, bir yıl öne İsviçre’ye götürüldüğünü bildirdiği ilanda firma, aracın kilometresinin orjinal olduğuna inandığını söyledi.

Toyota Supra’ları sevip sevmemek başka bir konu ancak standart bir otomobile açık arttırmada bu kadar para vermek, oldukça şaşırtıcı.