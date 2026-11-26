1Password sistemlerinde veri ihlali yaşandığını ve bazı hesap bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Popüler parola yöneticisi 1Password, arka uç sistemlerine yönelik bir siber saldırıda küçük bir kullanıcı grubunun hesap bilgilerinin ele geçirildiğini duyurdu.

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Şirket, müşteri kasalarındaki şifrelere, gizli verilere ve koruma anahtarlarına kesinlikle erişilmediğini belirtti.

Hangi bilgiler sızdırıldı?

1Password, bir çalışanın kurumsal GitHub hesabına sızıldığının fark edilmesiyle 19 Kasım'da soruşturma başlattı. Arka uç hizmetlerine zararlı kod yükleyen saldırgan, ad ve e-posta adresleri, kullanıcı kimlikleri, oturum açma zamanları, açık anahtarlar ve bazı davet veya kurtarma belirteçleri gibi gizli olmayan üst verileri indirdi. Ayrıca özel kaynak kodlarına ve sürekli entegrasyon sistemine erişen saldırgana karşı 1Password, risk altındaki tüm kimlik bilgilerini yenilediğini belirtti ancak sızdırılan isim ve e-posta verileri kimlik avı saldırıları için risk taşıyor.

Şirket, kullanıcıların hesaplarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek olmadığını ve şimdiye kadar bir hesap ele geçirme kanıtına rastlanmadığını açıkladı. Ele geçirilen davet belirteçleri tek oturum açma sistemi veya doğrulama kodu olmadan tek başına kullanılamıyor. Şirket bu doğrulama kodunu da altı haneden on alfasayısal karaktere yükseltti. 1Password, davet veya kurtarma işlemleriyle ilgili sahte e-posta ve mesajlara karşı kullanıcıları uyararak, hesap parolası veya gizli anahtarın asla istenmeyeceğini hatırlattı.