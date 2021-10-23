2,5 Milyar Yıllık Yakut İçinde Eski Yaşam Kalıntısı Bulundu

Bundan 2,5 milyar yıl önce yerkabuğunda oluşan bir yakutun içinde, eski mikroorganizmaların kalıntıları bulundu. Bu kalıntılar eski yaşamın kanıtlarını barındırıyor.

Evrenin, gezegenlerin, Dünya’nın nasıl oluştuğu, yaşadığımız çevre dışındaki evrenin geri kalanında nelerin olup bittiği gibi konular insanlar tarafından her zaman merak edilen konular arasında yer alıyor. Merak edilen ve ilgi çeken bu konulardan birisi de Dünya’nın milyarlarca yıllık tarihinde kimlerin yaşadığı, özellikle Dünya tarihinin ilk zamanlarında nasıl bir yaşamın mevcut olduğu meselesi.

Bilim insanları tarafından yapılan her araştırma ve ortaya çıkartılan bulgu, insanlık tarihi hakkında bir merakı olan herkesi heyecanlandırıyor. Jeologlar tarafından, bundan tam 2,5 milyar yıl önce yer kabuğunda oluşan bir yakutun içinde, çok hücreli yaşamın ortaya çıkmasından önceki zamanlardan kalma ve grafit adı verilen eski mikroorganizma kalıntıları olan saf karbon bulundu.

Eski yaşamın kanıtı olabilir:

Kanada’da Waterloo Üniversitesi’nde bulunan jeolog Chris Yakymchuk ve ekibi, dünyanın bilinen eski maden yataklarından birinin bulunduğu Grönland’da incelemeler yaparken bu grafite ulaştılar. Dünya’nın tektonik sınırlarında yoğun ısı ve basınç altında oluşan yakutlar, nadir bulunan krom elementinden meydana gelen derin renklerle doludur.

Yakymchuk, yakutun içinde bulunan grafitin eşsiz olduğunu ve yakut içeren kayalarda eski yaşamın kanıtlarını ilk kez gördüklerini belirterek, “Bu grafitteki artan karbon-12 miktarına dayanarak, karbon atomlarının bir zamanlar eski yaşamda bulunduğu, büyük olasılıkla siyanobakteriler gibi ölü mikroorganizmalar olduğu sonucuna vardık." ifadelerine yer verdi.