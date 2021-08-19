200 Yıldır Çözülemeyen Bir Fizik Problemi Sonunda Çözüldü

İsrail'de yaşayan Hagai Perets ve Barry Ginat, 200 yıldır çözülemeyen ve üç veya daha fazla gezegenin arasındaki kütle çekim ilişkisini anlamaya yarayan "Üç Cisim Problemini" çözmeyi başardı.

Bugüne kadar herhangi iki gezegenin çekim kuvvetlerine bağlı hareketlerini anlamaya yarayan denklemler zaten yapılabiliyordu. Ancak bilim insanları, üç veya daha fazla gezegenin yer çekimi ile ilgili hesaplamaları içeren Üç Cisim Problemi'ni yaklaşık 200 yıldır çözemiyordu.

İsrail'de yaşayan Hagai Perets ve doktora öğrencisi Barry Ginat, uzun bir süredir bu problem üzerine yoğunlaşmıştı ve "rassal yürüyüş" ve "olasılık hesaplama" yöntemleriyle, 200 yıldır çözülemeyen Üç Cisim Problemi'ni çözmeyi başardı.

Bundan sonra Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisi daha iyi anlaşılacak

Üç Cisim Problemi nedir, çözülmesi ne anlama geliyor?

Üç Cisim Problemi yüzünden bilim insanları, bugüne kadar herhangi bir 3 gezegen arasında olduğu gibi Ay, Güneş ve Dünya arasındaki kütle çekimini de anlamakta zorluk çekiyordu. 200 yıllık bu problem, aynı zamanda fizik dünyasının en büyük kuramlarından "kaos teorisinin" temellerini oluşturuyordu.

Hagai Perets ve Barry Ginat, bu problemi çözebilmek adına ilk olarak üç gezegen arasındaki her etkileşime dair hareket olasılıklarını hesaplamaya başladı. Ardından, rassal yürüyüş adı verilen bu yöntemle bu olasılıkların nihai sonuçlarını hesaplayarak sonuca ulaştılar.

İki bilim insanının bulmuş olduğu bu yöntemin astronomiye katkısı epey büyük olacak. Bilim insanları, bundan sonra Güneş, Dünya ve Ay arasındaki kütle çekim ilişkisini çok daha iyi bir şekilde analiz edebilecek.