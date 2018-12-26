Kullanıcılarının büyük çoğunluğunu 2018 yılında tamamen kaybeden Snapchat, yeni kullanıcıları kendisine çekmeyi amaçlıyor.

Snapchat, kaybettiği kullanıcılarının yerini doldurmak için 2018 yılı içerisinde, özellikle Facebook hakkında ortaya çıkan gizlilik odaklı skandallar sayesinde büyük bir şans elde etti. Facebook'a ait olan Instagram üzerindeki kullanıcıların ufak da olsa bir kısmını kendisine çekmeyi başaran Snapchat, 2019 yılında daha aktif olmayı planlıyor.

2017'nin son çeyreğinde 187 milyon kullanıcısı bulunan Snapchat'in, 2018'in 3. çeyreği itibariyle 186 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bu bağlamda Snapchat'in iflas etmemek için 2019 yılında yeni kullanıcı arayışı içinde olacağını söyleyebiliriz. Snapchat'in kullanıcı sayısı her ne kadar her geçen gün ufak ufak artışlar gösterse de Snapchat hızlı bir şekilde parasını bitiriyor.

Yılların görüntü ve video uygulaması Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel'ı Snapchat'in kaybettiği büyük kullanıcı kitlesi sebebiyle 2019 yılında oldukça uzun mesai saatleri bekliyor. Spiegel yaptığı açıklamalarda Snapchat'in 2019 yılında kâr sağlayabileceğini ifade ediyor. Ünlü sohbet uygulaması Snapchat'in gidişatını 2019 yılında da yakından takip ediyor olacağız.