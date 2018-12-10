Snapchat, kullanıcı sayısı göz önüne alındığında Instagram’ın epey gerisinde kalmış durumda. Uygulamanın yapımcıları, bu açığı kapatmak için çok çalışıyorlar.

Uygulamaları inceleyen ve uygulamalar üzerine araştırmalar yapan Jane Manchun Wong’a göre, yeni özelliklerin bir kısmı, Instagram’da aylardır var olan özelliklere benziyor. Wong, keşiflerini Twitter üzerinden de takipçileriyle paylaştı.

Yeni Portre modunda, kullanıcı arayüzünde bulunan düğmeler ekranın sağ kenarında, yukarıya sıralanmış. Instagram’ın nisan ayında çıkardığı Focus moduyla olan benzerliği dikkat çeken bu mod, Snapchat’in ne kadar geride kaldığının adeta bir göstergesi.

Bir diğer özellik, Batch Capture adı verilen ve peş peşe fotoğraf kaydedilmesini sağlayan bir özellik. Bir fotoğrafa tıkladıktan sonra, “+” sembolüne basarak peşine başka fotoğraflar ekleyebilmenizi sağlıyor.

Snapchat’e bir de Charms adlı bir özellik eklenmiş. Bu özellik, arkadaşlarınızla olan ilişkinizi tanımlamanızı sağlıyor. Örneğin, doğum gününüz ile arkadaşınızın doğum günü arasında 7 gün veya daha az süre varsa, siz “doğum günü ikizleri” oluyorsunuz.

Yeni özelliklerin kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Son dönemde kaybettiği kullanıcıları geri kazanmak için sıkı çalışan Snapchat'in, yeni özellikleri tüm kullanıcılara açık hale getirmesi çok uzun sürmeyecek gibi duruyor.