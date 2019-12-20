2019'un 'Keşke Çıkmasaydı' Dedirten Hayal Kırıklığı 5 Oyunu

Oyun piyasası 2019 yılında oldukça muhteşem ve devasa yapımlara sahne oldu ancak bu yapımlar arasında çürük yumurtalar da bulunmuyor değildi. İşte karşınızda bu yıl en çok hayal kırıklığı yaşatan 5 oyun.

2019 yılının sonlarına yaklaştığımıza göre şöyle bir geriye bakıp oyun piyasasında neler oldu diye düşünebiliriz. Bu yıl uzun zamandır beklediğimiz birçok oyunla birlikte birkaç muhteşem oyunun çıkışına tanıklık ettik. Devil May Cry 5 ve Sekiro: Shadows Twice, bu yıl çıkan oyunların dikkat çeken yapımlarından yalnızca ikisiydi.

Elbette 2019 yılında çıkan her oyun, oyuncuları tatmin etmedi. Beklentilerimizin arşa çıktığı ve ‘Bir an önce çıksa da oynasak’ dediğimiz birkaç yapım, büyük hayal kırıklıkları yarattı. İşte karşınızda bu yıl oyunculara en çok hayal kırıklığı yaşatan oyunlar.

1. Death Stranding

Hideo Kojima’nın efsane bir isim olması ve oyun hakkında verilen onlarca ipucu, bizim beklentilerimizi çok yükseklere taşımıştı fakat uzun zamandır beklediğimiz Death Stranding, birçok oyuncunun kafasını allak bullak etti.

Evet, oyun muhteşem hikâye anlatımını bazı yerlerinde barındırıyor ve gerçekten harika bir atmosfere sahip fakat oyun çıktığında ortaya çıkan ‘Cargo Simulator 2019’ esprileri de haksız yere yapılmış diyemeyiz, ne dersiniz?

2. Anthem

Mass Effect: Andromeda’nın 2017 yılındaki çöküşünden beri tüm gözler BioWare’in Edmonton Stüdyosu'ndaydı. Stüdyo, Destiny tarzı oynanışa sahip Anthem’i piyasaya sürdü fakat oyun sürekli kendini tekrarlıyordu ve hikâyesi de yetersizdi.

3. Wolfenstein: Youngblood

Woflenstein II: The New Colossus, 2017 yılında çıkan en iyi FPS oyunlarından biriydi. Oyun, aynı zamanda bizi alternatif geçmişte geçen muhteşem bir hikâyeye sürüklüyordu. Bunun yanında oynanış kısmı da oyuncuların büyük çoğunluğunu tatmin ediyordu.

MachineGames, Wolfenstein: Youngblood’ın karakterlerini aslında hikâye için oldukça iyi seçmişti fakat geçmiş oyunlardaki güzel hikâye kendini ufak bir hikâyeye bırakmış ve oyuna rol yapma elementleri eklenmişti. Oyuna bu nedenlerden kötü diyemeyiz ancak geçmiş oyunlara bakıldığında aynı tadı vermediğini söyleyebiliriz.

4. Ghost Recon: Breakpoint

Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft’un Ghost Recon serisini raylara oturtması için bir fırsat olabilirdi fakat şirket, The Division 2 ile karışmış bir oynanış ortaya koymayı tercih etti. Oyundaki can sıkıcı hatalar da üstüne eklenince birçok oyuncu kötü deneyim yaşamaya başladı. Yine de oyundaki vuruş hissiyatının güzel olduğunu söylemeden geçmeyelim.

5. Days Gone

Sony’nin Bend Stüdyosu, PlayStation Vita’nın ölümüyle birlikte PlayStation 4’te parlamak için bir fırsat elde etti ve bundan Days Gone ile yararlanmaya karar verdi fakat oyunun kötü ve birçok yapıma benzer hikâyesi ve uzun oynanışı, Days Gone’ın sevilmemesine yol açtı.

2019'un hayal kırıklığı yaratan oyunları listemizin sonuna geldik. Peki sizin açınızdan bu yıl çıkan oyunlar nasıldı? Hangi oyunlardan beklediğinizi alabildiniz veya alamadınız? Görüşlerinizi yorum atarak belirtmeyi unutmayın.