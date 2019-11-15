2019 Nobel Fizik Ödülü Sahibi: ‘Büyük Patlama’ Dememeliyiz

2019 Nobel Fizik Ödülü kazananı James Peebles, katıldığı bir davette açıklamalarda bulundu. Büyük Patlama ismine atıfta bulunan bilim insanı, bu kelimeleri kullanmayı sevmediğini çünkü bunun evrenin oluşumuyla ilgili yanlış bir tabir olduğunu ifade etti.

Büyük Patlama teorisini hepimiz biliriz. Bugün pek çok kişi, evrenin oluşumuna neden olan şeyin bu Büyük Patlama olduğuna inanır. Bu teoriye göre evren, milyarlarca yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktanın patlamasıyla oluşmuştur ve günümüzdeki halini almıştır. Ancak elbette bu durum kesinlik arz eden bir görüş değildir. Bilim insanları, bu olayı sadece teori olarak nitelendirmiş ve bu teoriyi ispatlayabilmek için çeşitli çalışmalar yapmışlardır.

Şimdi ise bu teoriyle ilgili ilginç bir tartışma yaşandı. 2019 Nobel Fizik Ödülü kazananlarından olan James Peebles, Büyük Patlama demeyi bırakmamız gerektiğini söyledi. Peebles'ın böyle düşünmesinin altında yatan sebep ise "Büyük Patlama" olayının öncesinin ve sonrasının bilinmiyor olması. Dilerseniz şimdi, 2019 Nobel Fizik Ödülü sahibinin açıklamalarına detaylıca bakalım.

Peebles'ın açıklamaları, geçtiğimiz günlerde İsveç'te düzenlenen ve Nobel Ödülü sahiplerine verilen bir yemekte yapıldı. Aslına bakacak olursak Peebles, bu konuda o ortamda konuşabilecek tek kişiydi ve öyle de oldu. Çünkü Peebles, kariyerinde de uzay ve evren gibi konularla ilgilenmiş olan bir isim. Dolayısıyla bu bilim insanı tarafından yapılan açıklamalar, dünyanın her yerinde önemsenmelidir.

"Çalışma alanımla ilgili anlamanız gereken ilk nokta, Büyük Patlama isminin tamamen anlamsız olduğudur. Bu, oldukça yanlış olan bir olay ve pozisyon kavramını ifade etmektedir."

Bilim insanı, bu konuda kendi teorisini ileri sürmüyor. Peebles, evrenin başlangıcı her nasıl gerçekleştiyse, o olayın "Büyük Patlama" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü Peebles da dahil olmak üzere dünyadaki hiç kimse evrenin nasıl var olduğunu bilmiyor. Fakat bu olayın Büyük Patlama olarak isimlendirilmesi ortaya, bilimsel verilere dayanmayan bir olay örgüsü oluşturuyor ve Peebles, bu durumun hatalı olduğunu düşünüyor.

Nobel ödüllü bilim insanı, bu teorinin aslında o kadar mantıksız olmadığını da düşünüyor ve bunu da dile getiriyor; "Bu güzel bir teori. Pek çok insan bu teorinin güzel olduğuna inanıyor ve bu doğru. Ama bu teorinin kanıtı yok denecek kadar az. Bu olaya Büyük Patlama demeyi sevmiyorum."

Peebles'ın açıklamaları bununla da sınırlı değil. Açıklamaların devamından, bu bilim insanının ve beraberinde çalışmış olan pek çok kişinin aslında bu ismi değiştirmek istediğini anlayabiliyoruz. Peebles; "Bununla ilgili yıllar boyunca çalıştık. Çalışma arkadaşlarımla birlikte evrenin oluşumunun terminolojik anlamdaki ismini daha iyi bir hale getirmek için çabaladık. Ancak herkes Büyük Patlama ismini biliyor. Vazgeçtim..."

James Peebles, Büyük Patlama ismiyle ilgili açıklamalarında haklı gibi görünüyor. Ancak, Peebles'ın haklı olması akıllara şu soruyu getiriyor; "Büyük Patlama demeyeceksek ne diyeceğiz?" İşte bu sorunun cevabı şu an için yok.