Toyota Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil alacak olanların tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın güncel modellerinde bazı kampanyalar ve indirimler bulunuyor.

Toyota'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi belli oldu. Markanın en çok tercih edilen modellerinde geçerli olan güncel fiyatlarını bu içeriğimizde bir araya getirdik.

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Toyota'nın Ekim 2026 döneminde sunduğu indirimli otomobillere ve kredi fırsatlarına da değindik. Fiyat listesinin yanı sıra kampanya kapsamındaki modelleri, sunulan fiyat avantajlarını ve kredi seçeneklerini de detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

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Toyota Ekim 2026 güncel fiyat listesi

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Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Corolla 2.545.500 TL 1.965.000 TL Corolla Hybrid 2.968.000 TL - Corolla Cross Hybrid 3.413.000 TL 2.899.000 TL Toyota C-HR Hybrid 2.859.000 TL 2.400.000 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.960.000 TL 2.230.000 TL Yaris Cross Hybrid 2.820.000 TL 2.360.000 TL Yaris Hybrid 2.521.000 TL 2.080.000 TL Land Cruiser Prado 19.995.000 TL 15.000.000 TL Yeni Hilux 4.325.000 TL 4.109.000 TL

Toyota Yaris Hybrid Kampanyası: 2.080.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Toyota Yaris Hybrid, Ekim ayında kampanyalı fiyatıyla öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Aracın tavsiye edilen liste fiyatı 2.521.000 TL iken kampanyalı fiyatı 2.080.000 TL'den başlıyor.

Kampanya, 2026 model yılı Yaris Hybrid için 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli. Araç stokları ve kampanyaya katılan bayilerle ilgili koşullar bulunuyor.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Kampanyası: 2.230.000 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid satın almak isteyenler için kampanyalı başlangıç fiyatı 2.230.000 TL olarak açıklanıyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 2.960.000 TL seviyesinde.

Kampanya 2026 model yılı araçlarda 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlı.

Toyota Yaris Cross Hybrid Kampanyası: 460 Bin TL'ye Varan Fiyat Avantajı

Toyota Yaris Cross Hybrid, Ekim ayında SUV tercih edenler için fiyat avantajı sunuyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 2.820.000 TL iken kampanyalı fiyatı 2.360.000 TL olarak belirtiliyor.

Kampanya 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli.

Toyota C-HR Hybrid Kampanyası: ÖTV Muafiyetine Özel Fiyat

Toyota C-HR Hybrid için resmî kampanya sayfasında 2.859.000 TL tavsiye edilen liste fiyatı ve 2.400.000 TL kampanyalı fiyat yer alıyor. Toyota, kampanyayı 450.000 TL'ye varan fiyat avantajıyla duyuruyor.

İlanda belirtilen 2.400.000 TL'lik fiyat, ÖTV ve ilgili mevzuattaki şartları sağlayarak ÖTV muafiyetinden yararlanan müşterilerin araç alımına yönelik olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Toyota Hilux Kampanyası: 1 Milyon TL'ye 6 Ay %0 Faiz

Toyota Hilux, Ekim ayında hem kampanyalı fiyatı hem de kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Modelin tavsiye edilen liste fiyatı 4.325.000 TL iken kampanyalı fiyatı 4.109.000 TL.

Bunun yanında tüzel müşterilere özel 1.000.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Kampanya 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli.