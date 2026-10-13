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Fiat Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Ekim ayında sıfır otomobil satın almayı düşünenler için Fiat dikkat çekici kampanyalar sunuyor. Markanın en çok tercih edilen modellerindeki güncel indirimleri ve finansman fırsatlarını sizler için bir araya getirdik.

Fiat Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Türkiye otomobil pazarının en çok tercih edilen markalarından biri olan Fiat, Ekim 2026 döneminde farklı modellerinde sunduğu kampanyalarla yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor.

Bu içerikte Fiat'ın Ekim 2026 kapsamında öne çıkan kampanyalarını ve satın alma fırsatlarını bir araya getiriyoruz. Özellikle sıfır bir Fiat otomobil satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu güncel fiyat ve finansman seçeneklerini aşağıda inceleyebilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Fiat Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
fiat

Fiat Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

fiat

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Egea Sedan 1.499.900 TL 1.449.900 TL
Egea Cross 1.990.900 TL 1.890.900 TL
Grande Panda - 1.584.900 TL
500e 2.379.900 TL -
Topolino 629.900 TL 579.900 TL
Fiat 600 1.989.900 TL 1.854.900 TL

Fiat Grande Panda Elektrikli: %0 Faizli Kredi

Fiat Grande Panda Elektrikli, 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken 250.000 TL, 12 ay ve %0 faizli kredi seçeneği de duyuruluyor. Kampanyadan faydalanmak için kredi teklifinin güncel koşullarını satın almadan önce yetkili satıcıdan teyit etmek gerekiyor.

Fiat 600 Elektrikli: 1.854.900 TL'den Başlayan Fiyatlar

Fiat 600 Elektrikli, 1.854.900 TL'den başlayan kampanyalı fiyatıyla satışa sunuluyor. Resmî kampanya sayfasındaki bilgilere göre bu fiyat, 2025 model Fiat 600 BEV La Prima için geçerli.

Kampanya 2 Ekim - 2 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanıyor. Belirtilen fiyat tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olup metalik renk ve ekstra donanımları kapsamıyor.

Fiat Topolino: 300 Bin TL'ye %0,99 Faiz veya 50 Bin TL Nakit İndirimi

Fiat Topolino için iki farklı satın alma seçeneği bulunuyor. İlk olarak 300.000 TL kredi, 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz sunulurken ayrıca peşin alımda 50.000 TL nakit indirim avantajı bulunuyor.

Kampanya 2 Ekim - 2 Kasım 2026 tarihleri arasında 2026 model Topolino araçlar için geçerlidir.

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